Covid-19 : des centaines de jeunes réunis au parc des Buttes-Chaumont à Paris pour une fête improvisée

Une fête en plein air, façon discothèque à ciel ouvert, a eu lieu de façon improvisée au parc des Buttes-Chaumont, à Paris, ce dimanche 25 avril, dans l'après-midi. Sur des vidéos, prises par plusieurs journalistes indépendants dont Clément Lanot, on voit des centaines de jeunes, sans masque, danser et chanter, collés les uns aux autres au milieu du parc parisien malgré des règles sanitaires en vigueur : l'obligation de porter le masque, l'interdiction de se rassembler à plus de six personnes à l'extérieur et l'interdiction de consommer de l'alcool dans l'espace public.

Il faudra finalement attendre l'approche des 19 heures, heure du couvre-feu, pour que les gardiens des Buttes-Chaumont interviennent à coup de sifflet. Les fêtards ont alors dû quitter le parc.

Sur les réseaux sociaux, si certains rappellent que les risques de se contaminer en extérieur sont faibles, la plupart des internautes pointent du doigt l'indécence de cet acte. "Indécent envers le personnel soignant, indécent envers les malades hospitalisés, indécent envers ceux qui sont morts, indécent envers leur famille", a réagi une internaute dénonçant l'irresponsabilité d'une telle fête notamment envers les soignants qui sont en première ligne face à l'épidémie de Covid-19.

Parmi les réactions, celle d'un jeune réanimateur Matthieu Jamme, sur Twitter, a été partagée des milliers de fois. "Voir ça quand tu sors de garde que tu as signé 3 certifs de décès et aussitôt remplis les lits laissés vides", écrit-il, consterné.

Cela "m'inspire beaucoup de consternation et beaucoup de tristesse", a déploré de son côté Mounir Mahjoubi, député LREM de Paris et ex-secrétaire d’Etat chargé du numérique, sur franceinfo. "C'est irresponsable (...) ils ont mis en danger tous les gens qui leur sont chers", a-t-il poursuivi.