Covid-19 : des centres de vaccination éphémères ouverts ce week-end en France

Le gouvernement accélère la cadence de la campagne de vaccination en France. Des doses supplémentaires de vaccin ont été allouées aux 23 départements prioritaires dès jeudi et des centres éphémères sont ouverts ce week-end un peu partout en France.

Des centres de vaccination éphémères ont ouvert un peu partout en France ce samedi. Il s'agit d'accélérer la campagne de vaccination contre la Covid-19. Le gouvernement donne un coup d'accélérateur alors que la situation épidémique reste préoccupante.

23 départements sont sous surveillance renforcée et le Pas-de-Calais est désormais confiné le week-end pendant tout le mois de mars, comme la région de Dunkerque, les habitants du Nice et du littoral des Alpes-Maritimes.

"Nous avons demandé l'ouverture d'un maximum de centres de vaccination, et la création de centres éphémères supplémentaires partout où cela sera jugé utile, de manière à vacciner pendant tout ce week-end", avait expliqué le ministre de la Santé Olivier Véran jeudi soir lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre Jean Castex.

Une centaine de centres de vaccination en Ile-de-France

Une opération exceptionnelle de vaccination est menée en Ile-de-France avec l'ouverture de 118 centres. Le gouvernement a mis à disposition 51.000 doses de vaccin Pfizer pour accélerer la vaccination en région parisienne, précise France Bleu Paris.

Dans le Pas-de-Calais, 17 500 doses vont être administrées ce week-end dans 66 centres de vaccination ouverts exceptionnellement pour faire face au regain de l'épidémie de coronavirus dans la région.

La campagne s'accélère dans le Pas-de-Calais avec la mise en place de trois vaccinodromes dont celui-ci à Béthune © Radio France - Florent Vautier

En Normandie, douze centre de vaccination sont ouverts ce week-end dans le Calvados. 3200 personnes âgées vont ainsi être vaccinées en deux jours, souligne France Bleu Normandie.

300 mètres de file d'attente à Annecy

Des centaines de personnes faisaient la queue ce samedi matin à Annecy où un centre de vaccination éphémère a ouvert ses portes à 9 heures, a constaté sur place France Bleu Pays de Savoie.

Dans la Sarthe, trois centres de vaccination ouvrent leurs portes ce week-end, rapporte France Bleu Maine. A Tours, un centre de vaccination temporaire est ouvert ce samedi et ce dimanche au centre hospitalier Bretonneau, précise France Bleu Touraine.

Dans le Puy-de-Dôme, aussi la vaccination s'accélère. Plus de 2000 nouveaux rendez-vous de vaccination sont proposés jusqu'à lundi dans les six centres de vaccination du département. Le CHU de Clermont sera ouvert tout le week-end, rapporte France Bleu Pays d'Auvergne.

Trois centres ouvrent exceptionnellement ce week-end dans les Landes pour les plus de 75 ans, les plus de 50 ans avec des comorbidités, et le personnel soignant.

Par ailleurs, quatre hôpitaux militaires accueillent des centres de vaccination contre le coronavirus ce week-end des 6 et 7 mars, a annoncé la ministre des Armées, Florence Parly.