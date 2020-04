Covid-19 : des "chèques-services" pour 50 personnes sans domicile et sans ressources dans le Cantal

Le ministère de la Ville et du Logement lance un dispositif de distribution de chèques services pour les personnes sans domicile et sans ressources, qui pourront obtenir des produits d'alimentation et d'hygiène. Dans le Cantal, jusqu'à 50 personnes sont concernées.

Ce dispositif étatique exceptionnel vient en complément des actions des collectivités locales et des associations, et des distributions alimentaires déjà en place. Elle concerne les personnes sans domicile et sans ressources, qui n’ont pas accès à une offre alimentaire et de première nécessité et qui vivent à la rue, dans des campements et des bidonvilles, à l’hôtel ou dans des structures d’hébergement.

La préfecture du Cantal, en lien avec la Banque alimentaire, sera chargée de l’organisation et de la coordination de ce dispositif, et jusqu’à 50 personnes pourront en bénéficier. Ces chèques seront distribués par des associations de solidarité aux personnes sans domicile en fonction de leurs besoins. Ils sont dédiés à l’achat de denrées alimentaires et de produits d’hygiène, pour un montant maximal de 7€ par jour. Ces chèques peuvent être utilisés auprès de plus de 220 000 enseignes, sans limitation de montant ou de quantité. Ils seront utilisables durant la période de crise sanitaire.

Des solutions de logement par ailleurs

Par ailleurs, l’État a engagé d’autres actions pour proposer des solutions à l’hébergement des personnes sans domicile. Plus de 170 000 personnes sont actuellement hébergées dans des centres. Dans le Cantal, toutes les personnes à la rue et sans domicile sont hébergées et mises à l’abri depuis la mi-mars dans les centres d'hébergement du département.