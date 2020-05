Covid 19 : des écoles fermées ou des rentrées reportées en Dordogne

Pour l'école de Sorges-Ligueux et le regroupement pédagogique de Mialet, Saint Jory de Chalais et Chalais, le scénario s'est répété quasiment à l'identique. A Sorges et à Mialet ce sont deux agents communaux qui ont été mis en arrêt de travail pour une suspicion de COVID 19. Dans les deux cas, les premiers tests pratiqués ont été négatifs, mais devant la durée des symptômes et l'état des patients, de nouveaux tests ont été pratiqués qui sont revenus positifs. Très vite, les personnes en contact avec ces malades ont été tracés et testées à leur tour, une dizaine à Sorges et 11 à Mialet. Les résultats ont été connus dès ce dimanche soir, et ils sont tous négatifs.

Un soulagement pour les élus

Pour les élus des communes concernées c'est évidemment un grand soulagement. Pour autant, les écoles ne vont pas rouvrir ce lundi. Les personnes testées, essentiellement des employés de l'école ou de la mairie ont été mis en quatorzaine d'office, par principe de précaution. Et comme elles sont indispensables au bon fonctionnement de l'école, il n'y aura donc pas de rentrée à Sorges Ligueux lundi, et pas non plus de retour à l'école pour les 105 écoliers du regroupement pédagogique de Mialet, Saint Jory de Chalais et Chalais. Leur confinement va être levé d'office. La rentrée devrait se faire normalement le 25 mai prochain.