Covid-19 : des fêtes de fin d'année presque normales dans les Ehpad, les gestes barrières renforcés

Des fêtes de Noël presque normales pour les résidents des Ehpad : la ministre déléguée chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, a dévoilé ce lundi après-midi des recommandations pour "protéger sans isoler" les personnes âgées en cette période de retrouvailles familiales. Elles seront donc autorisées à sortir ou à participer aux festivités dans leurs établissements.

"J’invite les directeurs, qui ont à cœur je le sais de protéger la santé de leurs résidents, à ne suspendre les visites et les sorties que de manière exceptionnelle, proportionnelle et temporaire", en cas de cluster, précise Brigitte Bourguignon. Les résidents d'Ehpad sont aujourd'hui largement vaccinés, 97% ayant reçu 2 doses, et 85% ayant reçu la dose de rappel.

Visites et sorties maintenues

Les résidents des Ehpad restent autorisés à sortir de leurs établissements pour passer du temps en famille. De la même façon, les visites des familles restent autorisées y compris dans les chambres, toujours avec masque, et sans prise de rendez-vous nécessaire. Les visiteurs doivent toujours présenter leur pass sanitaire pour cela.

Afin d'éviter la propagation éventuelle du coronavirus, le gouvernement mise sur le "strict respect des gestes barrières". Il recommande par ailleurs aux directeurs d'Ehpad de "sensibiliser le résident et sa famille à la réalisation d’un test immédiatement au retour et sept jours après, quel que soit le statut vaccinal". Entre les deux, le résident n'est pas tenu de s'isoler et peut participer aux activités collectives directement après une sortie.

Des festivités de Noël autorisées

Dans les Ehpad, les événements et repas de Noël sont autorisés pour ces fêtes de fin d'année, "parce que cette vie sociale est si importante pour les résidents, et encore plus particulièrement en cette période de Noël", estime le ministère chargé de l'autonomie. Les équipes peuvent les organiser en configuration assise, pour garantir les distanciations sociales entre chaque participant. Le nombre de personnes à chaque table doit être limité à six maximum.

Les directeurs d'Ehpad devraient prévoir en amont des temps d'échange pour organiser les festivités. Ils sont aussi chargés de mettre l'accent sur le dépistage des résidents et de leurs proches. Les intervenants extérieurs ainsi que le personnel, dont le pass sanitaire est requis, sont par ailleurs invités à faire un test PCR, plus fiable, ou antigénique, avec un résultat en 15 minutes, s'ils reviennent de congés ou d'une absence prolongée.