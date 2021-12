Covid-19 : des fêtes de fin d'année au goût amer pour les restaurateurs et traiteurs du Calvados

Les annulations de rassemblements depuis le mois de novembre à cause de la nouvelle vague de contaminations au Covid-19 ont de lourdes conséquences sur les traiteurs et restaurateurs du Calvados. Les pertes s'annoncent déjà lourdes et les prochains mois inquiètent.

Encore un Noël chamboulé pour les restaurateurs et traiteurs du Calvados. Des commandes et réservations chamboulées et des changements de dernière minute, le réveillon des 24 et 25 décembre sont une nouvelle fois été marqués par la pandémie de Covid-19.

"Les annulations ont été violentes"

Christophe Marie est le gérant de Loison traiteur à Caen : cette fin d'année a un goût amer pour lui. "Pour la partie événementielle, c'est plus que compliqué pour tout le mois de décembre", explique-t-il. "Les annulations ont été violentes" selon le traiteur qui estime qu'elles vont se poursuivre jusqu'en mars compte tenu de la situation sanitaire. "On est à plus de 500 000 euros d'annulation", dit-il.

Consolation pour Christophe Marie : les clients sont venus nombreux pour commander leurs repas de Noël. "On a remarqué cette année que les gens veulent se faire plaisir. Le prix moyen par couvert est beaucoup plus élevé que les autres années", détaille-t-il.

Les réunions de famille, c'est foutu

Un constat mitigé que partage Grégory Berthaud, le patron de l'hôtel restaurant la Crémaillère à Courseulles-sur-Mer. Si son établissement affiche complet pour Noël, le bilan est loin d'être positif selon lui. "En semaine c'est très calme alors que d'habitude, on travaille très bien", déplore-t-il. "Les réunions de famille, c'est foutu", explique le restaurateur qui remarque que "les gens ne se sont pas déplacés de la région parisienne ou des grandes villes sur la côte. D'habitude, ils viennent voir la famille et là personne n'est venu."

Une "dynamique négative"

Autre coup dur, l'annulation des repas de fin d'année des entreprises. "C'est une très grosse perte pour nous puisque le mois de décembre, c'est un mois qui est assez important", regrette Grégory Berthaud qui juge avoir perdu entre 500 et 600 couverts sur cette période. Le restaurateur décrit une "dynamique négative avec beaucoup de gens atteints par le covid et du coup les gens ont peur."

Selon lui, les Normands font cette année "Noël chez eux en nombre limité en se faisant tester." Grégory Berthaud craint un "mois de janvier catastrophique."