Covid-19 : des interventions en baisse pour les pompiers du Finistère en 2020

Le Service départemental d'incendie et de secours du Finistère présentait ce vendredi ses voeux aux pompiers, à Concarneau, en présence du préfet Philippe Mahé. Les responsables ont dressé le bilan de l'année 2020, et rappelé les objectifs pour 2021.

En 2020, en raison du confinement, les interventions des pompiers ont baissé de 6,1%, avec plus de 41.776 interventions sur l'année. Le service départemental d'incendie et de secours du Finistère présentait ses voeux ce vendredi, en présence du préfet Philippe Mahé. L'occasion de faire le point sur leur activité. Le gros des interventions des pompiers (80%) ne concerne pas les incendies, avec seulement 3.500 interventions en 2020, mais les accidents ou les interventions qui nécessitent l'envoi d'une ambulance, c'est plus de 33.000 interventions.

Un centre de formation

Le Sdis du Finistère a des projets pour 2021, et notamment la rénovation de certains de ses centre ou la création d'un centre de formation départemental, à Saint-Ségal, initiée en 2019, sur un ancien site de la Chambre d'agriculture du Finistère, pour un coût de 12 millions d'euros. Les centres de secours d'Audierne et de Pont-Croix seront regroupés dans le Cap Sizun. Cette année aussi, le centre Pays de l'Aven sera inauguré, regroupant ainsi les centres de Riec-sur-Belon et Pont-Aven.

Enfin, les pompiers cherchent toujours des volontaires. Sur 2.600 agents, 2.160 sont volontaires. En 2020, le Sdis a recruté 174 nouveaux volontaires, mais 194 sont partis.