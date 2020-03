Covid-19 : des lieux de promenade désormais interdits en Haute-Vienne

Le préfet de la Haute-Vienne a décidé d'interdire l'accès à plusieurs lieux de Limoges et du département, trop fréquentés malgré les mesures de restriction de circulation entrées en vigueur mardi à 12 heures.

Les bords de Vienne ou des magasins de proximité nocturnes, par exemple, sont le théâtre de regroupements pourtant interdits.

Les bords de Vienne et les lacs de Vassivière et Saint-Pardoux sont interdits

Ainsi, à compter de ce vendredi 17 heures, les plages et les berges de la Vienne, du lac de Vassivière et du lac de Saint Pardoux sont interdits, hormis pour les personnes domiciliées aux abords immédiats de ces lieux et uniquement pour les cas dérogatoires aux restrictions de circulation - notamment activité sportive individuelle ou promenade d'un animal.

Fermeture nocturne des commerces d'alimentation

Par ailleurs, le préfet de la Haute-Vienne a également instauré la fermeture de tous les commerces d'alimentation générale de 21 heures à 7 heures du matin et la fermeture des stations de lavage de véhicules. Cette mesure ne concerne pas les stations-services.

Les autorités rappellent que toutes les entorses à ces interdictions seront punies d'une amende de 135 euros.