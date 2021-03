Covid-19 : des malades franciliens bientôt évacués vers d'autres régions

On se souvient du bruit des hélicoptères, en mars et avril dernier, quand les patients des services de réanimation franciliens devaient être évacués vers d'autres régions, moins en tension, pour être pris en charge. Il semble que la situation soit aujourd'hui tout aussi critique.

Une situation "préoccupante" dans les hôpitaux

C'est le porte-parole du gouvernement qui a évoqué ce mercredi midi en sortie du Conseil des ministres, la possibilité d'emmener des malades franciliens se faire soigner dans d'autres régions françaises où le nombre de places disponibles en réanimation est plus important. "La situation hospitalière est particulièrement préoccupante en Île-de-France" estime Gabriel Attal, qui assure que "un certain nombre d'évacuations sanitaires auront lieu dans les jours qui viennent de patients hospitalisés, notamment en Île-de-France".

"Nos services de réanimation sont de plus en plus mobilisés et les disparités territoriales sont fortes d'un territoire à l'autre : l'épidémie n'a ni le même visage, ni la même férocité", a insisté le porte-parole en appelant à ne pas "baisser la garde".

De son côté l'Agence régionale de santé assure à nos confrères de franceinfo que pour le moment, il n'y a pas eu de transfert de malades depuis l'Ile-de-France vers une autre région. L'ARS "manque de "visibilité" pour planifier des telles opérations" et explique que c'est le ministère de la Santé qui communiquera sur cette question.

Moins de marge de manoeuvre qu'au printemps

Sauf que la situation n'est pas identique à celle de mars 2020. Aujourd'hui, toutes les régions françaises sont touchées par l'épidémie de Covid-19 et même si les disparités régionales sont importantes, tous les hôpitaux de France sont vigilants.

Reste que l'Ile-de-France est particulièrement sous tension. La barre des 1.000 patients en réanimation a été franchie mardi, et les malades graves du Covid-19 occupent 90% des places de soins critiques dans les hôpitaux de la région.