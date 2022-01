Covid-19:Des masques en polypropylène transformés en règles, équerres et rapporteurs pour les écoliers

Comment éviter que les masques en polypropylène utilisés pour nous protéger du Covid ne terminent au mieux dans les poubelles mais aussi trop souvent dans les caniveaux, sur les trottoirs ou les plages?

La question préoccupe de nombreux responsables d'entreprises, d'équipements publics ou collectivités. C'est le cas de la commune de Bernières-sur-Mer, sur le littoral du Calvados. C'est en cherchant une solution, qu'elle a découvert que le Centre Juno Beach de Courseulles-sur-Mer avait choisi des boîtes en carton fabriquées par l'entreprise Plaxtil située en Nouvelle-Aquitaine.

Boites de récupération de masques anti-Covid © Radio France - Carole LOUIS

Trois boîtes mises en place par la commune

Le maire Thomas Dupont Federici a donc contacté le fabriquant et acheté trois de ces boîtes qui ont été installées dans l'école, le restaurant scolaire et la mairie. La municipalité avait choisi au départ de mettre l'une d'elles à l'extérieur, devant la mairie, mais il aurait fallu un endroit protégé pour éviter qu'elle ne soit endommagée par la pluie et les intempéries.

Depuis la mi décembre de nombreux masques ont déjà été récoltés. Chaque boîte peut en contenir 500. Recyclés par Plaxtil, ces masques usagés seront transformés en règles, équerres et rapporteurs plastiques. Des matériels pédagogiques sous forme de vingt kits scolaires.

L'édile de Bernières-sur-Mer espère pouvoir recevoir ses premiers kits d'ici la fin du mois de janvier 2022