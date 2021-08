Covid-19 : des pompiers de l'Eure partent en Guadeloupe soutenir leurs collègues

Un test Covid effectué par l'infirmière juste avant le départ pour être sûr - ils sont tous vaccinés - et c'est parti pour les cinq sapeurs-pompiers de l'Eure, une femme et quatre hommes, pour une mission de quinze jours en Guadeloupe. Âgés de 20 à 32 ans, ils viennent des centres de secours de Caugé, Conches-en-Ouche, Gaillon, Grand-Bourgtheroulde et des Andelys. "Ils vont rejoindre un détachement de sapeurs-pompiers issus de toute la France pour appuyer les services d'incendie et de secours antillais" détaille le colonel Pierre Machillot, directeur adjoint du SDIS 27.

Ils vont renforcer les équipes sur place fortement sollicitées par la crise sanitaire - Colonel Pierre Machillot

L'ensemble des personnels du service d'incendie et de secours de l'Eure a été sollicité dimanche pour cette mission de quinze jours et douze candidatures ont été enregistrées pour cette mission de deux semaines. Le première classe Damien Lemaire n'a pas tourné autour du pot pour répondre présent : "On a reçu un message à 15h12, à 15h30, je me suis porté volontaire pour partir" explique le pompier de la caserne de Gaillon. Ce déplacement, c'est une grande première pour le sapeur Maxime Pinard : "Tout est une première pour moi, le déplacement. Une première pour l'avion aussi" raconte le pompier de Caugé.

Les pompiers de l'Eure rejoignent un dispositif plus large de "deux fois 35 pompiers qui intègre des personnels de des personnels des centre d'incendie et des secours, les formations militaires de la sécurité civile et la brigade des sapeurs-pompiers de Paris" précise le colonel Pierre Machillot.

Quinze jours en Guadeloupe

L'effectif eurois sera détaché en Guadeloupe pour renforcer les pompiers sur place, "on fera aussi bien du secours à personne que de l'incendie" avance Damien Lemaire. Une mission de solidarité aussi pour le colonel Machillot. En Martinique et en Guadeloupe, la situation est "extrêmement grave" avec des "taux d'incidence jamais connus en France" selon Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-Mer et président du conseil départemental de l'Eure, qui accueillera en personne les renforts venus de l'hexagone à leur arrivée à l'aéroport de Pointe-à-Pitre.

