Covid-19 : des soignants du CHRU de Tours en renfort en Martinique et en Guadeloupe

Alors que la Martinique s'apprête à passer ce mardi à un confinement strict de trois semaines pour tenter d'enrayer l'épidémie de Covid-19, des renforts de personnels soignants vont arriver dans les prochaines heures dans les Antilles. 240 personnes, réparties dans deux avions (l'un pour la Guadeloupe, l'autre pour la Martinique) doivent décoller ce mardi en direction de ces départements d'Outre-mer, afin d'aider leurs homologues débordés par les arrivées massives de patients. Parmi elles, huit personnels du CHRU de Tours : trois médecins, trois infirmières et deux aides-soignantes.

d'après mes collègues, il y a des scènes de catastrophe par carence de personnel - Pr Louis Bernard

"On réfléchit cinq minutes et on y va" raconte le professeur Louis Bernard, chef du service des maladies infectieuses au CHRU de Tours et membre de cette équipe. "A l'heure actuelle, on est en nombre suffisant à Tours dans notre service, donc il faut être solidaire" explique le médecin, qui a pris en partie sur ses congés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : le nombre moyen de nouvelles hospitalisations quotidiennes est de 4 en Indre-et-Loire, contre 35 en Martinique et 22 en Guadeloupe selon les données gouvernementales datant du 9 août. "La vague est très importante là-bas" explique Louis Bernard, "avec un épuisement et un besoin de relève du personnel médical. D'après mes collègues infectiologues sur place, il y a effectivement des scènes de catastrophe par carence de personnel."

L'équipe tourangelle restera sur place durant quinze jours pour faire du soin mais aussi prendre part d'une façon ou d'une autre à la campagne de vaccination qui patine (20 % de la population en Martinique et en Guadeloupe au 64 août), "il est certain que pour prévenir d'autres vagues éventuelles, il faut vacciner" assure le professeur Bernard, "on voit bien l'efficacité du vaccin en métropole, sur Tours aussi même si on a un peu plus de patients ces dernières semaines, mais la vaccination est très efficace".