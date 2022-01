Covid-19 : dès son ouverture, le nouveau drive test PCR de Mont-de-Marsan fait le plein

Depuis ce lundi 24 janvier, il est possible de subir un test PCR à un drive mis en place par le laboratoire Biopyrénées sur le parking du Brico Leclerc, à Mont-de-Marsan. L'affluence a été importante dès l'ouverture.

Un drive pour faire des tests PCR a ouvert ce lundi, sur le parking du Brico Leclerc, à Mont-de-Marsan. Une initiative du laboratoire Biopyrénées qui s'inspire du drive déjà mis en place depuis plusieurs mois à Pau. Le principe est simple : vous ne bougez pas de votre voiture, on vous prend en charge et on vous fait un test PCR.

Dès le premier jour, ce drive a eu beaucoup de succès : 440 tests réalisés en une matinée, en sachant que le laboratoire vise 500 tests par jour, et que la capacité maximum est de 1000 tests. Afin de contenir le flux de voitures, des barrières ont d'ailleurs été mises en place en escargot.

Dès le premier jour, les automobilistes se sont pressés à ce drive pour subir un test PCR. © Radio France - Laboratoire Biopyrénées

L'attente a été longue pour certains. "Cela fait 40 minutes que j'attends", témoigne par exemple Victoria. Comme la plupart des personnes présentent ce lundi, elle a choisi de venir se faire tester au drive pour la praticité et la rapidité de ce système, facile et sans RDV.

"L'offre actuelle n'est pas à la hauteur de la demande"

Olivier Lacrampe médecin biologiste et co-directeur du laboratoire BioPyrénées, est d'ailleurs le premier surpris par une telle affluence dès le premier jour. "Cela démontre qu'on a eu raison de mettre en place ce dispositif maintenant", décrit-il. "Ce sont des dispositifs qui sont éphémères mais qui permettent de résoudre le problème de l'offre. Sur Mont-de-Marsan, on ne peut pas dire que nous sommes sur une zone blanche puisqu'il y a des laboratoires, mais visiblement, l'offre n'est pas à la hauteur de la demande sur cette période-là", ajoute Olivier Lacrampe. Il faut dire qu'avec la vague du variant Omicron, les demandes de test sont démultipliés.

Le drive est pour l'instant ouvert pour trois mois, du lundi au vendredi de 7h à 12h30, et sans RDV. Des tests salivaires peuvent aussi être réalisés.