Covid-19 : des visages de la Loire dans une campagne pour la vaccination de l'Agence Régionale de Santé

Face aux anti vaccins et anti pass sanitaire, l'Agence Régionale de Santé lance une nouvelle campagne de communication depuis ce lundi 16 aout. Des portraits de "vrais" habitants qui ont fait le choix de relever la manche et de se faire vacciner.

La campagne est visible sur certaines zones d'affichage depuis quelques jours déjà mais elle est maintenant diffusée sur les réseaux sociaux comme Snapchat, Facebook et Instagram. Des visages de M. ou Mme Tout le monde, âgés d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, pour convaincre les Français de poursuivre l'effort de vaccination. Parmi ces visages il y a celui de Leslie, 21 ans. Elle travaille dans la communication à Andrézieux Bouthéon et vit à Firminy.

Au printemps dernier, Leslie était encore en stage au service communication du CHU de Saint-Etienne quand l'ARS demande à l'hôpital stéphanois de trouver des futurs vaccinés, motivé pour prêter leur image à une campagne de pub. "J'ai accompagné ma collègue au centre de vaccination pour demander aux personnes si on pouvait les prendre en photo avec un petit témoignage à chaque fois" explique la jeune femme qui en profite également pour proposer son visage. "Cela me tenait à cœur d'apparaitre sur les photos pour montrer l'exemple. J'avais beaucoup de copains réticents à la vaccination. Je leur ai dit qu'il fallait continuer à vivre et que si c'était la seule solution, j'étais partante pour me faire vacciner". Un engagement qui n'a pas étonné sa famille et ses amis. "Ils savent que je suis très engagée au quotidien" sourit-elle".

Leslie et les autres visages ligériens de cette campagne pour la vaccination sont visibles sur les réseaux sociaux jusqu'au 26 septembre.