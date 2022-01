Covid-19 : deux centres de dépistage doivent ouvrir la semaine prochaine dans la Loire

Pour faire face au variant Omicron et à l'afflux dans les lieux de dépistage, la préfecture de la Loire et l'agence régionale de santé vont ouvrir deux centre de tests la semaine prochaine dans le département.

Comment faire face à la forte demande de tests de dépistages dans la Loire ? Depuis le début de l'année, on a vu de longues files d'attente se former devant les pharmacies. L'Agence régionale de santé envisage l'ouverture de trois à quatre centres de dépistage dans le département pour faire face à cet afflux.

Ces centres de dépistage seront adossés ou à proximité immédiate de centres de vaccination. Dès la semaine prochaine, deux centres doivent ouvrir. Le dispositif montera en puissance selon les besoins. Il faut dire que le nombre de tests PCR et antigéniques a grimpé en flèche dans la Loire depuis le 3 janvier. Chaque jour, plus de 20 000 personnes sont dépistées.

On ne connaît pas l'emplacement de ces centres de tests pour l'instant. Mais ils seront situés dans des zones à forte densité de population, là où la demande est la plus forte, précise la préfète de la Loire, Catherine Séguin. Ces centres fonctionneront avec du personnel en commun quand c'est possible. Il peut y avoir des creux dans une journée de vaccination.

Cela nécessitera aussi du personnel en plus : infirmières libérales, médecins, médecins retraités, étudiants en bio chimie, mais aussi du personnel municipal ou encore des personnes titulaires d'un brevet de secourisme.

La préfète de la Loire n'écarte pas l'idée de faire appel à l'armée. "C'est une option", reconnait-elle, "mais ce n'est pas d'actualité dans l'immédiat. On verra en fonction des besoins".