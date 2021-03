Covid -19 : deux cents personnes manifestent pour sauver la culture à Dijon

Quand pourra-t-on remonter sur scène ? Quand pourra-t-on travailler ? Tous ceux qui travaillent dans le monde de la Culture donnaient de la voix ce jeudi dans plusieurs villes de France. À Dijon, le rassemblement avait lieu à 9h30 sur la place de la Libération.

Les salariés ou intermittents du spectacle se sont réunis vers 9h30 sur la place de la Libération à Dijon pour demander le déconfinement de la Culture © Radio France - Olivier Estran

Théatres, cinés, salles de concerts, intermittents ou producteurs : ils se réunissaient à l'appel de plusieurs syndicats professionnels pour demander des "échéances crédibles sur la réouverture des salles de spectacle", la mise en place d'un protocole sanitaire qui permette de reprendre le travail et la prolongation de l'année blanche pour les intermittents". Leurs indemnisations sont garanties pour l'instant jusqu'au 31 août , mais ensuite c'est l'inconnu !

Malgré la gravité de la situation, certains messages ne manquaient pas d'humour © Radio France - Olivier Estran

Un triste anniversaire ce jeudi 4 mars pour la culture

Les structures culturelles, en particulier celles du spectacle et du cinéma, ont été les premières touchées par des restrictions et fermetures liées à la crise sanitaire : le 4 mars en est le premier et triste anniversaire. Les artistes et techniciens intermittents du spectacle, les permanents de nos secteurs et nombre d’artistes-auteurs sont depuis privés d'une grande part de leurs activités et de leurs revenus.

Les manifestants demandent le déconfinement de la culture durement touchée par la crise sanitaire depuis un an © Radio France - Olivier Estran

Les mesures de soutien prises par le gouvernement et les collectivités territoriales, incontestables et indispensables depuis le début de la crise, n’ont cependant pas permis à une majorité des acteurs du secteur de voir compensées leurs pertes d’activités et leurs pertes économiques.

La mise en oeuvre de ces aides, a par ailleurs largement manqué de transparence et d’équité selon les professionnels de la culture et du spectacle. À ce stade, l’emploi permanent a pu être préservé, mais l’activité partielle est intervenue minoritairement pour compenser les annulations de contrats des intermittents (14% au printemps dernier, moins de 4% en septembre, en déclin depuis). Des employeurs se voient par ailleurs refuser leurs demandes par l’administration alors que les contrats de cession ne sont pas honorés.