Covid-19 : deux semaines après la réouverture des terrasses, le virus circule moins en Normandie

L'épidémie de Covid-19 poursuit sa décrue en Normandie, deux semaines après la réouverture des terrasses, des commerces, des musées, des théâtres et des salles de cinéma. Les mesures sanitaires sont globalement respectées. C'est de bon augure pour la prochaine étape du déconfinement.

A partir du 9 juin, si la tendance reste la même, le couvre-feu sera décalé de 19 heures à 23 heures. Les bars et les restaurants pourront accueillir leur clients à l'intérieur, avec des jauges adaptées. Les salles de sports rouvriront. Et le télétravail devrait être assoupli.

Taux d'incidence en baisse

Le virus circule moins en Normandie comme dans le reste du pays. Le taux d’incidence est désormais de 107 cas pour 100 000 habitants, soit deux fois moins qu'il y a un mois.

C’est dans le département de l'Orne que le nombre de contaminations est le plus élevé avec 138 cas pour 100 000 habitants, suivi de la Seine-Maritime(114) et de l'Eure (110). La Manche (97) et le Calvados (89) sont désosrmais sous la barre des 100 cas pour 100 000 habitants.

Moins d'hospitalisations

La situation s'améliore aussi dans les hôpitaux de la région. Le nombre de personnes hospitalisées et de patients en réanimation diminue de jour en jour. Le taux d’occupation des lits de réanimation est tombé à 58%. C'est en Seine-Maritime que la pression hospitalière est la plus forte avec un taux d'occupation des lits de réanimation de 83%.

Selon les chiffres de Santé publique France, 1 037 personnes sont hospitalisées au lundi 31 mai 2021 en Normandie, soit 79 de moins en une semaine.

On compte 140 patients en réanimation, soit 18 de moins en sept jours.

41% des habitants ont reçu une première dose de vaccin

En Normandie, plus de 1,3 million de personnes ont reçu une première dose de vaccin, ce qui représente quatre habitants sur dix. 596 961 Normands sont complètement vaccinées au 28 mai, selon les données de Santé publique France.