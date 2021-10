Covid-19 : dix clusters actifs dans les Pays de la Loire

L'Agence régionale de Santé des Pays de la Loire a fait le point sur la circulation du virus du Covid-19 et comptabilisé dix clusters en cours dans la région ce jeudi.

Comme chaque semaine, l'Agence régionale de Santé a fait le point sur la situation liée au Covid-19 dans la région ce jeudi. Le virus circule plus fortement en Mayenne et dans le Maine-et-Loire. Le taux d'incidence est de 40,4 cas positifs pour 100.000 habitants dans les Pays de la Loire. 165 patients y sont actuellement hospitalisés à cause du virus, dont 33 en réanimation.

Cinq morts dans un Ehpad de la Sarthe

Le principal foyer épidémique sarthois concerne un cluster dans un Ehpad de Saint-Calais. Un tiers des résidents ont été touchés. "Des personnes vaccinées mais à l'immunité en baisse", souligne l'ARS. Cinq résidents sont morts du virus.

Onze cas positifs à l'hôpital de Laval en Mayenne

Un cluster est en cours au centre hospitalier de Laval, dans le service de soins de suite et de réadaptation. Onze personnes sont positives au Covid-19, "a priori des patients", précise l'ARS qui ajoute avoir été informée récemment de cette situation.

Trois clusters chez des seniors en Vendée

En Vendée, trois clusters ont été repérés ces derniers jours. Dans la région de Challans, dix cas positifs ont été découverts pendant le week-end au cours d'un thé dansant rassemblant 350 personnes. Les deux autres concernaient un bal de seniors et un Ehpad. "L'une des grandes difficultés est de retrouver les participants à ces bals et ce qui est certain, c'est qu'on a perdu la trace de certaines personnes potentiellement contaminées", relève l'ARS.

46 classes fermées

Au total dans la région, 46 classes sont fermées à cause du coronavirus. Dans le détail, il y en a 14 en Loire-Atlantique, 11 dans le Maine-et-Loire, 9 dans la Sarthe, 7 en Mayenne et 5 en Vendée. L'ARS précise que, pour l'instant, il n'y a pas d'effet notable de l'abandon du port du masques pour les enfants à l'école (partout sauf en Mayenne dans la région).