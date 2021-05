Coronavirus : Emmanuel Macron annonce un statut de "Mort pour le service de la République" pour les soignants

Les militaires, les policiers, mais aussi, et c'est nouveau, les soignants du service public, les pompiers et les sauveteurs en mer. Emmanuel Macron annonce ce vendredi, sur son compte Twitter, qu'il souhaite créer un statut de "Mort pour le service de la République" pour "les agents publics décédés dans des circonstances exceptionnelles", et notamment pour "ceux qui ont pris soin de la vie des autres en pleine pandémie."

Soignants, pompiers, sauveteurs en mer et militaires à l'entraînement

Un statut qui comprend donc les soignants du service public, mais aussi les "citoyens emportés dans une opération de secours alors qu'ils s'entraînaient pour défendre la France". Cette catégorie concerne les décès lors d'opérations de sauvetage ou de secours des pompiers et des sauveteurs en mer, mais aussi les accidents à l'entraînement pour les militaires, a précisé l'Elysée.

Leurs enfants deviendront des pupilles de la nation et bénéficieront d'un "soutien matériel et moral pour les aider à se relever", a annoncé le président de la République. "Notre République tiendra ses engagements envers celles et ceux qui se sont engagés pour elle. C’est un acte de justice et de fraternité", dit aussi Emmanuel Macron.

La République doit beaucoup à ceux qui la servent et plus encore à ceux qui ont donné leur vie pour elle - Christophe Castaner

Christophe Castaner, le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale a précisé : "La République doit beaucoup à ceux qui la servent et plus encore à ceux qui ont donné leur vie pour elle. Les enfants des soignants décédés pendant la pandémie (de Covid-19) seront pupilles de la République, comme le proposaient François Jolivet et les députés LREM il y a un an". Les députés LREM avaient alors fait voter une résolution en ce sens. Elle va être traduite dans un amendement dans la proposition de loi sur le modèle de sécurité civile et le volontariat des sapeurs-pompiers au menu de l'Assemblée nationale la semaine prochaine, ont précisé à l'AFP des sources parlementaires.

"Mort pour le service de la République", une mention particulière

La mention "Mort pour le service de la République" complètera la mention "Mort pour la France", dédiée essentiellement aux décès des militaires morts au combat, et la mention "Mort pour le service de la Nation", conçue pour reconnaître l'engagement des personnels assurant des missions de sécurité et "victimes d'une agression reconnue comme étant une agression contre la France, contre la Nation toute entière", rappelle l'Elysée.