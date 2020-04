Covid 19 : émotion à la clinique Pasteur de Toulouse lors du départ d’un patient du Grand-Est

Beaucoup d’émotions, quelques larmes dans le service réanimation de la Clinique Pasteur à Toulouse. Un patient qui avait été transporté le 3 avril depuis Metz est sorti du service. Il était arrivé intubé, sédaté et dans un état très préoccupant. Il s’est réveillé il y a une semaine. Et il est donc reparti vers l’hôpital de sa région ce lundi 20 avril.

Au départ, les équipes étaient un peu stressées avant l’arrivée des malades mais le docteur Olivier Anglés anesthésiste réanimateur raconte que "quand tout commence, quand le travail est là, le stress disparait."

Un malade qui va retrouver les siens

Et puis, il y a une semaine, ce malade venu de Metz est allé mieux. "Le patient, quand il s’est réveillé, était désorienté. Il a repris peu à peu ses esprits. On l'a gardé une semaine après l’avoir extubé. Mais il était un peu déprimé d’être loin des siens. Quand il est parti, il était bien. Et il y avait de l'émotion des deux côtés. "

Et le médecin pense notamment aux personnels soignants, les infirmiers et les aides-soignants "qui sont très présents dans les boxes, qui font la toilette, qui les accompagnent, c’est très émouvant de sauver quelqu'un, de voir quelqu’un aller mieux et surtout de savoir qu’il peut retourner chez lui. Et il va pouvoir se rapprocher de sa famille."

Le docteur Olivier Anglés anesthésiste réanimateur à la clinique Pasteur. Copier

"Satisfait d’avoir été inclus dans ce fonctionnement national"

Les employés de la clinique Pasteur évidemment fiers d’avoir pu participer à l’effort national dans cette crise "On a été très satisfait d’avoir été inclus dans ce fonctionnement national et d’avoir pu mettre à disposition une partie de notre clinique." Et cela même si le travail est très compliqué : "Il faut dire que le travail est très lourd dans ces unités covid même si à la clinique Pasteur, il n’y a eu que quatre patients touché par le coronavirus en réanimation. Les infirmières et aides-soignants sont très sollicités. Ça leur demande énormément de concentration, de prise de temps. C’est un travail très lourd. D’avoir un résultat positif, c’est très réconfortant pour le moral des équipes."

En ce moment il reste un patient du Grand-Est hospitalisé à la clinique Pasteur. Il est dans un état toujours jugé comme sérieux.