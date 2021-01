Covid-19 en Bretagne : 15 jours après Noël, où en est l'épidémie ?

Face au Covid, les autorités sanitaires avaient appelé à la plus grande vigilance pendant les fêtes de Noël afin d'éviter une accélération de la propagation du virus. En Bretagne, le virus est plus présent au sein de la population mais les hôpitaux tiennent bon.

Les fêtes de Noël ont-elles accéléré la propagation du Covid-19 ? Quinze jours après les festivités, il est temps de faire un bilan de la situation en Bretagne. Alors que le gouvernement a repoussé la réouverture des restaurants et des salles de spectacle et alors que la menace d'un nouveau confinement pèse sur le pays, la région semble plutôt bien s'en sortir.

Plus de cas de Covid recensés par habitants

Depuis le 28 février, la Bretagne a enregistré 60.389 cas positifs de Covid-19. En une seule semaine, 3.166 cas supplémentaires ont été recensés dont 1.401 rien qu'en Ille-et-Vilaine. Ces 15 derniers jours, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas pour 100.000 habitants a augmenté dans la région.

Selon les données de l'agence régionale de santé, il y a désormais 67 cas de Covid-19 recensés en Bretagne pour 100.000 habitants contre 50 cas au début des vacances. Dans le détail, c'est en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan que les hausses sont les plus fortes. Dans le premier département on enregistre 88 cas pour 100.000 habitants et 69 cas dans le second. Des chiffres encore bien loin de ceux de le Nièvre ou de la Côte-d'or où l'on recense plus de 200 cas pour 100.000 habitants.

Un taux de positivité identique

Plus intéressant encore que le taux d'incidence, le taux de positivité, c'est-à-dire le nombre de personnes malades parmi les personnes testées est un bon indicateur de la circulation du virus. Le vendredi 18 décembre, avant les vacances de Noël, il atteignait 3,5% dans la région. Ce vendredi 8 janvier il est de 3,1%. Ce taux a diminué pendant les congés, avant de remonter en fin de semaine. C'est encore en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan qu'il est le plus haut.

Deux fois plus de tests réalisés avant Noël en Ille-et-Vilaine

Les autorités sanitaires avaient appelé les Français à se faire tester avant le réveillon de Noël. Ils ont entendu cet appel. Entre le 16 et le 22 décembre, le nombre de tests réalisés dans les départements bretons a considérablement augmenté : plus de 50% dans les Côtes-d'Armor par rapport à la semaine précédente, plus de 60% dans le Morbihan, plus de 84% dans le Finistère, ils ont quasiment doublé en Ille-et-Vilaine où 29.000 tests ont été réalisés en une semaine.

Les hôpitaux ne sont pas saturés

Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, la Bretagne n'a jamais dû faire face à une saturation de ses hôpitaux. Cette gestion a même permis d'accueillir des patients venus d'autres régions. Une semaine après la fin des vacances de Noël, 39 personnes se trouvent en réanimation, dont 16 en Ille-et-Vilaine, 11 dans le Finistère et le Morbihan et une seule dans les Côtes-d'Armor. Ce vendredi 8 janvier, 488 malades du Covid étaient hospitalisés en Bretagne. La situation est un peu plus critique dans le Morbihan qui ne dispose que de 22 lits de réanimation pour les malades du Covid et affiche donc un taux d'occupation de 50%. Ce taux d'occupation est d'ailleurs en baisse dans la région depuis début novembre.

...et malgré tout, des morts

Ces chiffres plutôt encourageants ne doivent pas faire oublier, que le Covid-19 tue. Depuis le début de l'épidémie en février, 760 personnes sont mortes à l'hôpital à cause du coronavirus en Bretagne. Onze ces dernières 48 heures. Il faut y ajouter les 194 résidents d'Ehpad qui ont perdu la vie, eux aussi.