Covid-19 en Bretagne : un nouveau pic d'hospitalisations, hausse des cas dans le Morbihan

La semaine qui débute s'annonce cruciale. Si le nombre de contaminations au Covid et d'hospitalisations continue d'augmenter en France, le gouvernement se verra contraint de resserrer les mesures sanitaires.

En Bretagne, le taux de positivité des patients testés stagne (4,4%) mais le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas pour 100.000 habitants, continue d'augmenter. Il est désormais de 105,6 cas pour 100.000 habitants dans la région. Si la situation reste stable dans les Côtes-d'Armor et le Finistère, elle se dégrade une fois de plus en Ille-et-Vilaine (154,4) et dans le Morbihan (112). Depuis vendredi, 1.368 cas positifs supplémentaires ont été recensés en Bretagne.

44 personnes en réanimation

Plus inquiétant encore, une cinquantaine de malades du Covid ont été accueillis dans les hôpitaux bretons. Il y a désormais 713 lits occupés par ces patients. Quasiment autant qu'à la mi-novembre où un pic avait été enregistré avec 731 malades du Covid dans les hôpitaux. Des chiffres largement supérieurs à ceux de la première vague du printemps.

Il faut aussi souligner que 44 personnes se trouvent toujours en réanimation alors que 23 patients atteints par le virus sont décédés à l'hôpital durant le week-end. Pendant ce temps, la vaccination se poursuit en Bretagne, non sans mal. Certains Bretons ont bien des difficultés à obtenir un rendez-vous dans les centres. Au 31 janvier, 81.890 vaccinations ont été effectuées selon l'agence régionale de santé.