Covid-19 en Côte-d'Or : Au moindre symptôme, on peut désormais s'auto-déclarer en arrêt maladie

Cela fait partie des dernières annonces du premier ministre : depuis quelques heures, en cas de symptôme du Covid-19, on peut se mettre en arrêt maladie directement via l'assurance maladie.

Pour mieux lutter contre l'épidémie de coronavirus et isoler au plus vite les malades, le gouvernement sort une mesure forte de son chapeau. Depuis ce dimanche, il est possible, en cas de signe clinique pouvant être lié au Covid-19, d'obtenir un arrêt de travail sans passer par la case médecin, et sans perte de salaire. Nadia Montandon, la directrice adjointe de la CPAM 21 confirme, et explique :

"Si on a des symptômes, on peut s'auto-déclarer pour bénéficier d'un arrêt de travail, sans carence, et avec un complément de salaire par son employeur, pour rapidement s'isoler et ne pas risquer de contaminer de nouvelles personnes."

Le patient s'engage à faire un test dans les 48 heures

Avec quels symptômes peut-on faire le choix de s'auto-déclarer ? "Le mal de gorge, des fièvres, des maux de tête, la perte de l'odorat et du goût. Si on présente ces premiers symptômes, ou si on pense avoir été en contact avec un malade, pour ne pas risquer de contaminer son entourage, on peut s'isoler."

Le champ est donc très ouvert, l'Etat compte sur la bonne foi des patients et surtout, il leur demande de faire un test dans les plus brefs délais, précise Nadia Montandon : "on s'engage à la fois à passer un test dans les 48 heures, et à ne pas pouvoir télétravailler si les symptômes ne sont pas trop importants. A l'issue de cette étape, quand la personne aura le résultat de son test, elle va venir enregistrer la date de résultat du test. En fonction, si le test est négatif, dès le lendemain elle reprendra le travail et l'indemnisation s'arrêtera, et puis si la personne est positive, les équipes de l'Assurance maladie vont la contacter pour faire avec elle le recensement de ses cas contact et prolonger l'arrêt maladie."

Risques d'abus limités

Si certains pourront tenter d'en profiter, cela n'ira pas très loin, rassure la directrice adjointe de la CPAM21 : "Aujourd'hui, on a des résultats de tests dans la journée, si on fait un test antigénique dans les 30 minutes." En résumé, c'est l'affaire d'une grosse journée, où on est dans l'interrogation sur une éventuelle contamination.

Par ailleurs, deux à trois appels téléphoniques sont prévus par l'Assurance maladie au cours de cet arrêt de travail : "on va renforcer nos équipes, pour renforcer le suivi de l'isolement. On va se mettre dans la possibilité de les rappeler à quatre jours, et puis à la fin de l'isolement, pour voir comment ça s'est passé." Pour cela, la CPAM 21 recrute, une quarantaine de personnes sur le premier trimestre 2021.

Enfin, dernier étage de la fusée, la visite d'une infirmière, pour tous les gens testés positifs : "On travaille actuellement pour pouvoir mettre en oeuvre cette proposition, de manière systématique, à destination des patients, s'ils souhaitent recevoir la visite d'une infirmière.