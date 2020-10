Covid-19 en Dordogne : 31 cas dans un Ehpad à Terrasson

Un foyer épidémique a été découvert à l'Ehpad La Roche Libère à Terrasson-Lavilledieu. 16 résidents sont positifs au coronavirus et 15 soignants. Les visites sont suspendues.

L'Ehpad de La Roche Libère de Terrasson-Lavilledieu en Dordogne compte plus d'une trentaine de personnes positives au coronavirus. Il y a 16 des 82 résidents et 15 soignants qui sont atteints par le Covid-19. L'établissement n'a pas encore reçu tous les résultats, il pourrait donc y avoir plus de cas.

"Des cas asymptomatiques"

Au départ le samedi 10 octobre, c'est une aide-soignante qui est testée positive. Trois jours plus tard, on découvre qu'une résidente, hospitalisée pour une autre raison, est atteinte par le virus. Un dépistage généralisé est alors lancé le 15 octobre. Onze résultats reviennent positifs. Une nouvelle campagne est organisée ce mercredi 21 octobre. Cette fois-ci ce sont 31 cas qui sont identifiés.

Les visites sont depuis interdites. Une aile de l'Ehpad accueille tous les malades. "La plus grande majorité des personnes positives sont asymptomatiques ou peu symptomatiques, précise Manon Courtier, la directrice de l'établissement. Nous avons une résidente qui est sous oxygène." Et pour compenser la suspension des visites, les résidents peuvent échanger avec leur famille via les tablettes numériques utilisées lors du confinement au printemps.