Covid-19 en Dordogne : l'école primaire de Montcaret doit fermer après la découverte de cas

Trois membres du personnel enseignant et municipal de l'école primaire de Montcaret ont été testés positifs au Covid-19 selon la préfecture de la Dordogne. L'établissement ferme totalement ses portes jeudi 10 et vendredi 11 décembre.

En raison de cas positifs au coronavirus, l’école primaire de Montcaret, à la frontière avec la Gironde, va devoir fermer. Une fermeture administrative décidée par le préfet de la Dordogne, Frédéric Périssat.

Trois cas ont été détectés parmi le personnel enseignant et municipal entraînant dix cas contacts. Sur avis des autorités sanitaires, l’école sera fermée au moins jusqu’au vendredi 11 décembre inclus.

Un point de situation sera réalisé vendredi 11 décembre pour évaluer une possible prolongation. La préfecture explique que les locaux scolaires seront entièrement désinfectés. et que la totalité des parents d’élèves ont été avisés par la mairie de la commune et le directeur de l’école.