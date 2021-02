Covid-19 en Dordogne : le centre de vaccination d'Excideuil ouvre ce mercredi

Après Périgueux, Bergerac, Sarlat, Nontron et Ribérac, un sixième centre de vaccination ouvre en Dordogne ce mercredi contre la Covid-19. Il se trouve au niveau de l'hôpital d'Excideuil. 144 doses du vaccin Pfizer/BioNTech y seront injectées chaque semaine.

Ce mercredi, ce sont des personnes ayant des comorbidités importantes qui se feront vacciner en premier. Elles ont été inscrites par leur médecin traitant. Le centre sera ouvert ensuite dès ce jeudi au plus de 75 ans, aux personnels soignants de plus de 50 ans et aux personnes ayant des patrologies graves.

La prise de rendez-vous débute ce mercredi

La prise de rendez-vous démarre dès ce mercredi. Pour vous inscrire, il faut appeler le 05 53 62 25 12 à partir de 9h ou vous rendre sur le site Doctolib.fr.

L'accès au centre de vaccination se fait par l'ancienne entrée de l'hôpital, rue Avenue Eugène Le Roy. Concernant la création de deux autres centres de vaccination à Villefranche-du-Périgord et à Lanouaille, leur ouverture n'est pas prévue avant début mars.