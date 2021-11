Covid-19 en Gironde : "Au CHU de Bordeaux, 8 malades en réanimation sur 10 sont non-vaccinés"

Avec un taux d'incidence qui vient de passer la barre des 100 cas pour 100.000 habitants, la Gironde assiste au rebond de l'épidémie de Covid19. "On s'attendait à cette cinquième vague. En revanche, grâce à la vaccination, on n'est pas encore dans la cinquième vague de formes graves", indique Benoît Elleboode, directeur général de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.

"Ce qui nous inquiète, c'est la cinquième vague de formes graves"

Après le cluster détecté dans une école élémentaire du Taillan-Médoc, l'ARS de Nouvelle-Aquitaine annonce par ailleurs ce mardi "80 classes fermées dans 50 écoles différentes en Gironde".

"Les personnes non-vaccinées ont douze fois plus de chances de finir en réanimation que les autres"

Pour éviter une flambée des cas graves de Covid19, les autorités sanitaires de Nouvelle-Aquitaine plaident pour un nouveau sursaut en faveur de la vaccination. "En réanimation à Bordeaux, nous avons 8 malades sur 10 qui sont non-vaccinés, soit des personnes sans aucune dose, soit des personnes qui ont eu leur deuxième dose depuis plus de six mois, d'autres qui ont plus de 65 ans, qui sont fragiles et qui n'ont pas fait leur rappel", explique Benoît Elleboode, le directeur régional de l'ARS.

"Avec les taux d'incidence actuels, sans vaccin, nous serions déjà reconfinés"

Le confinement des personnes non-vaccinées tel qu'ordonné en Autriche n'est pas à l'ordre du jour en France. "Les Autrichiens non-vaccinés et confinés peuvent sortir et faire du sport ou aller à plus de 20 km, donc ce n'est pas le confinement qu'on a connu ici", relativise le responsable de l'Agence régionale de santé.

Alors qu'un confinement ciblé ne manquerait pas d'être invalidé par le Conseil constitutionnel, le gouvernement mise plutôt sur le passe sanitaire conditionné à la 3e dose du vaccin pour les plus de 65 ans. "Déjà, rien que depuis cette annonce du président de la République, nous avons noté une prise de rendez-vous extrêmement plus importante dans les centres de vaccination, donc on voit que ça fonctionne !"

Pour les gestes barrières, "on ne baisse pas la garde"

Face au relâchement des gestes barrières, Benoît Elleboode appelle à ne "pas baisser la garde" d'autant plus dans la période actuelle. "Il fait plus froid. On est davantage à l'intérieur, on est plus confiné. La circulation du virus s'accélère même quand on est vacciné, on peut attrapé le Covid19 et le transmettre. Et plus le virus circule, plus il y a des chances que des gens non-vaccinés ou en attente d'une troisième dose puissent l'attraper et faire des formes graves".

"Il y a la grippe aussi qui va arriver"

Ce maintien de la distanciation physique, de la désinfection des mains ou encore du port du masque dans les lieux bondés permet également de lutter contre les autres épidémies. "On l'a oublié mais l'an dernier, grâce aux gestes barrières, on a évité toutes les épidémies hivernales, notamment les bronchiolites chez les enfants qui repartent à la hausse cet automne".

"Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas parlé de nouveau variant"

Pour le directeur de l'ARS en Nouvelle-Aquitaine, les gestes barrières et surtout la vaccination, "si la troisième dose suit son cours", permettront d'éviter le pire cet hiver. Les injections permettre en outre de limiter la propagation de nouveau variant. "Apparemment, le virus est arrivé à la fin de sa capacité de mutation donc on n'a moins de chance de voir un variant qui serait résistant au vaccin".