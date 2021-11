Covid-19 en Ille-et-Vilaine : retour du masque obligatoire dans les bars, restaurants et salles de spectacles

"On renforce les gestes barrières", explique-t-on du côté de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Dès ce mardi 23 novembre et jusqu'au 13 décembre inclus, sera acté un "renforcement des mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19", informe le préfet dans un communiqué. Cinéma, bars, restaurants, foires, concerts, musées ou encore bibliothèques : dans tous les espaces bretilliens où le pass sanitaire est demandé, il faudra impérativement porter le masque.

Reprise épidémique

Sont concernés : les salles d'auditions, de conférences, de réunions - les salles de concerts et de spectacles - les "salles à usage multiple" ou les établissements sportifs clos ou couverts, sauf lors de la pratique d'une activité physique ou sportive - les cinémas - les chapiteaux de jeux, tentes et structures - les établissements de culte lorsqu'ils accueillent des activités culturelles - les salles de jeux, escape-games, casinos - les foires et salons - les musées et salles d'expositions temporaires- les bibliothèques - les bars et restaurants lors des déplacements à l'intérieur des établissements - les fêtes foraines et les cirques.

"Au regard de la dégradation de la situation sanitaire et au risque de contamination dans les lieux à forte densité de personnes, notamment durant le « Black Friday » et les fêtes de fin d’année, le préfet d’Ille-et-Vilaine, Emmanuel Berthier, a décidé d’étendre l’obligation du port du masque aux événements et établissements recevant du public soumis au passe sanitaire sur tout le territoire du département", justifie la préfecture. Ce lundi 22 novembre, le taux d'incidence de Covid-19 atteint les 129,9 cas pour 100 000 habitants, soit plus du double du seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants.