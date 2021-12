Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : retour aux visites sur rendez-vous dans les Ehpad

En vue des fêtes de fin d'année et en vertu des taux d'incidence qui s'envolent, le directeur de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine, Benoît Elleboode, a écrit aux directeurs d'Ehpad et d'USLD ce mercredi pour leur notifier un changement du protocole sanitaire. Les visites se feront à nouveau sur rendez-vous. "Cette mesure ne doit toutefois pas amener l'établissement à limiter le nombre de visites des résidents", précise le courrier que France Bleu a pu consulter ce jeudi. Depuis l'été et l'instauration d'un pass sanitaire, le protocole s'était considérablement assoupli dans ces établissements accueillant des publics fragiles. Mais le taux de rappel est de "61,4% chez les résidents d'Ehpad et d'USLD et de 12,9% chez les professionnels", justifie le directeur de l'Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine.

Les sorties restent autorisées

A table, les repas collectifs doivent également respecter de nouvelles consignes : un plan de table fixe (comme dans les écoles) pour faciliter la recherche de cas contact dans le cas où un cas serait diagnostiqué, et un espacement de deux mètres entre deux tables. Dans le cas d'événements festifs, les chefs d'établissements sont invités à "limiter le nombre de personnes extérieures". Les sorties des résidents restent autorisées. Les proches seront encouragés à réaliser des tests de dépistage au préalable. Et il est recommandé de proposer un test aux résidents qui n'auraient pas reçu leur dose de rappel. Mais rien d'obligatoire. Le confinement en chambre ne peut être imposé.

Les professionnels, intervenants extérieurs et bénévoles devront se voir "proposer systématiquement un dépistage au retour des congés/absences prolongées". Encore une fois, rien d'obligatoire pour pouvoir reprendre le travail.