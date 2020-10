Covid-19 en Poitou : Les parents vont-ils choisir d'envoyer leurs enfants chez les grands parents ?

Les vacances de la Toussaint pourront se faire en famille ! Le gouvernement n'a pas "pris la décision de limiter la circulation d'une métropole à une autre" pour les vacances qui auront lieu du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 2020. Mais le ministre de la santé appelle toutefois à "faire extrêmement attention", à porter le masque le plus possible et à garder ses distances. Un message notamment pour les petits enfants qui vont retrouver leurs grands parents.

A la sortie de l'école Paul Bert à Poitiers les parents se préparent déjà à ces vacances inédites. Aller voir les grands parents ou pas ? La question fait débat.

Nous n'iront pas chez les grands parents - Pierre Yves

Il ne faut prendre aucun risque selon Pierre Yves. Pour organiser les vacances de ses deux enfants la décision a été rapidement prise. "Nous n'iront pas chez les grands parents. On va éviter de multiplier les contacts. On reste en contact par téléphone", explique ce papa qui préfère recevoir ses parents chez lui et dit prendre le plus de précausions possible.

On a besoin, à cette époque, de se retrouver un petit peu - Adeline

Mais pour d'autres parents, il faut absolument privilégier les moments en famille. "Mon fils ira comme d'habitude chez ses grands parents. On va faire attention mais pas plus que ça. On a besoin, à cette époque, de se retrouver un petit peu", raconte Adeline maman d'un garçon de 9 ans.

Le moral des grands parents en baisse

Protéger les grands parents c'est autant protéger le corps que le moral selon Malou. Elle ne va pas changer ses plans pour ces vacances et ses enfants iront comme prévu voir leurs grands parents. "Je pense que vivre dans la peur ce n'est pas mieux. On risque plus facilement de développer des maladies que si on est dans la joie et la bonne humeur et pour les grands parents c'est important de voir leurs petits enfants" juge cette maman.

C'est une frustration de ne pas les prendre dans mes bras autant que je le voudrais ! - Regine

Des personnes âgées elles aussi sont très prudentes, comme Regine quand elle garde ses deux petits enfants. "J'ai un masque et dès que je retire le masque, je fais très attention à ne pas être trop près. C'est une frustration de ne pas les prendre dans mes bras autant que je le voudrais !" déplore cette grand mère.

Pour se rassurer et réduire les risques de contaminations, certaines familles iront se faire tester avant de partir plus sereins sur la route des vacances.