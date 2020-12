Covid-19 en Seine-Maritime : à Rouen, les familles comptent respecter la règle des six adultes à table à Noël

Le gouvernement a recommandé aux Français de ne pas être plus de six autour de la table à Noël pour éviter un flambée de contaminations une fois les fêtes de fin d'année passées. À Rouen (Seine-Maritime), les familles comptent respecter cette règle même si quelques interrogations demeurent.

Pour Noël, le gouvernement recommande aux Français de ne pas être plus de six adultes autour de la table. (photo d'illustration)

Le gouvernement a recommandé aux Français de ne pas dépasser le jauge des six adultes autour de la table. Les enfants ne sont pas compris. "Mais on est enfant jusqu'à quel âge ? et les adolescents ?", s'interroge d'emblée un couple rouennais croisé près de la place du Vieux Marché. Même si les Rouennais comptent, dans leur majorité, respecter a règle des six, plusieurs interrogations demeurent.

"Il faut respecter sinon on ne s'en sortira pas"

"Si on est enfant jusqu'à 18 ans alors pour nous ce sera bon. On sera cinq adultes et quatre enfants autour la table", poursuit ce couple Rouennais. Au début, ils avaient prévu de faire Noël dans deux pièces séparées, une où les enfants se retrouveraient et l'autre avec les adultes. Mais cette annonce du Premier ministre Jean Castex les a soulagée.

"À Noël, autour de la table, il y aura moi, ma femme, ma fille et puis le chien. On va essayer au maximum de profiter avec les repas, les cadeaux, passer un bon moment à Noël et profiter quand même", raconte Christian à France Bleu Normandie. Ludovic lui fera deux Noël "d'un côté avec ma belle-famille et de l'autre avec ma famille".

D'habitude on le faisait en famille dans une salle des fêtes. On était une quarantaine

Pour certains, Noël en petit comité ne va pas changer réellement leurs habitudes. Mais pour d'autres qui se réunissaient à plusieurs, ce changement pèse lourd. "D'habitude on faisait Noël en famille dans un salle des fêtes qu'on louait. On était une quarantaine", témoigne ce Rouennais. "Là on sera en petit comité, il faut respecter sinon on s'en sortira pas", conclut-il.

Respecter la règle des six ou pas, c'est la question. Et Grégory y a déjà sa réponse : "Non je ne respecterai pas, on sera plusieurs à table, peut-être une dizaine ou une quinzaine, la famille, les amis. On s'en fou royalement. On verra, on va vire comme tous les ans. Après on va peut-être respecter les gestes barrières. D'être six personnes c'est aberrant. On part du principe à Noël qu'il n'y a pas la covid tout simplement".