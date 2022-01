Covid-19 : environ 50 cas par jour à l'université de Poitiers parmi les étudiants

La vague de coronavirus qui frappe la France n'épargne pas les universités. Celle de Poitiers notamment, avec ses 30 000 étudiants. Ce jeudi, sa vice-présidente Noëlle Duport annonce qu'il y a environ 50 cas d'étudiants positifs au coronavirus par jour depuis la rentrée universitaire.

En pleine semaine de partiels, de nombreux étudiants ne vont donc pas pouvoir passer leurs examens. Pour eux, une solution de substitution est prévue détaille Noëlle Duport.

Des partiels de subsitution

"Ces examens seront organisés le plus rapidement possible, on espère avant les vacances de février qui interviennent très tôt dans notre calendrier puisqu'elles ont lieu mi février. C'est notre objectif, de façon à ce que les étudiants ne soient pas handicapés pour le second semestre qui commence la semaine prochaine", détaille la vice-présidente de l'université.

Noëlle Duport appelle par ailleurs les étudiants malades du coronavirus mais asymptomatiques qui seraient tentés de venir passer leurs examens malgré tout d'y renoncer.

"J'espère que la communication que nous avons faite sur les épreuves de substitution les rassurera. Ils auront une seconde possibilité, cela va les dissuader j'espère de prendre le risque, et pour eux de passer un examen dans de mauvaises conditions", explique-t-elle.

Les étudiants prennent-ils le risque de se contaminer en assistant aux partiels ? La réponse est non, pour Noëlle Duport. "Les contextes d'examen sont les contextes les plus rassurants pour nous. Ce sont des examens, donc il y a une distanciation physique respectées dans les amphithéâtres. Les risques de contamination me semblent très faibles, beaucoup plus faibles que dans d'autres circonstances de la vie de ces étudiants", conclut-elle.