Covid-19 : je suis allée me faire dépister au dispensaire Porte Madeleine, à Orléans, je vous raconte

Dans la cour de l’ancien hôpital une petite dizaine de personnes attendent leur tour, un masque chirurgical sur la bouche. Depuis le 15 août dernier le dispensaire s'est transformé en centre de dépistage massif. Ouvert initialement pour quelques jours par l'Agence Régionale de Santé du Centre-Val de Loire, le dispositif a été prolongé.

Une mécanique bien huilée

A côté de la porte d’entrée, un homme en blouse verte distribue un petit formulaire et un masque, demandant à chaque patient : « votre masque a-t-il moins de quatre heures ? »

La mécanique est bien huilée, la campagne dépistage a déjà permis de tester plus de 5.000 Orléanais à la Porte Madeleine.

Ouverte à tous, dès l’âge de 11 ans : le but est de tester massivement et gratuitement. Une maman venue avec son fils s’insurge justement contre la règle de l'âge : « un enfant de moins de 11 ans ne peut donc pas être testée » dit-elle en colère. Mais elle n’obtient pas gain de cause et repart les bras ballants.

Dans la cour de l'ancien hôpital les gens font la queue. En moyenne 450 personnes viennent chaque jour se faire tester dans ce centre. © Radio France - Alexandra Lagarde

450 personnes en moyenne par jour

Pendant ce temps-là dans les couloirs du dispensaire on se bouscule : « depuis ce matin on n’arrête pas » reconnaît le bénévole de la Croix Rouge avec qui on remplit les formulaires. « Hier c’était calme, aujourd’hui un peu moins. Ça fluctue beaucoup selon les jours. » explique-t-il.

En moyenne 450 personnes viennent se faire tester chaque jour, jusqu’à 500 les grosses journées selon l’Agence Régionale de Santé du Centre-Val de Loire.

Quelques secondes de souffrance

Dans le couloir, une dame en blouse blanche crie « A qui le tour ? » pour la énième fois. C’est enfin à moi. Dans la petite salle blanche, la dame derrière sa visière et son masque me demande de baisser mon masque. Du bout des doigts elle enfonce profondément le coton-tige dans ma narine. Ça me fait mal, mais ça ne dure que quelques secondes.

Même pas cinq minutes après, je suis dehors. Les résultats du test RT-PCR devraient arriver sous 24 à 48 heures dans ma boîte mail.

Le laboratoire Médibiolab, dans le quartier de la Source est, lui aussi, ouvert tous les après-midi cette semaine. Les tests sont gratuits mais il faut prendre un rendez-vous avant d'y aller.