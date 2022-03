Covid-19 : "on est sur une phase de reprise" dans le Grand Est, assure l'épidémiologiste M. Vernay

"On a d'abord eu un ralentissement de la décrue, et puis maintenant on est sur une phase de stabilisation voire de reprise de la circulation virale, ce qui nous incite à une certaine prudence voire une certaine inquiétude", assure Michel Vernay, responsable de Santé publique France dans la région Grand-Est.

"Nouvelle augmentation du nombre de cas"

Ce lundi, la quasi totalité des restrictions sanitaires sont pourtant levées en France, avec notamment la fin du port du masque presque partout en intérieur et la suspension du pass vaccinal.

"On constate qu'on a une nouvelle augmentation du nombre de cas. L'impact hospitalier reste acceptable, mais on sait que dès lors que l'on ne diminue plus voire que l'on augmente un peu, on va avoir de nouveau des cas un peu plus graves qui vont nécessiter une hospitalisation. L'accalmie et l'embellie que l'on constatait est un peu moins à l'ordre du jour", continue-t-il.

L'impact de la rentrée scolaire

"C'est un peu plus marqué dans le département des Ardennes mais c'est une constatation un peu générale. On a un effet d'anticipation de la levée des obligations qui se traduit par une moindre observance des gestes barrières. Le phénomène de la rentrée scolaire entraîne de nouveaux brassages chez les enfants, et on voit bien que la reprise épidémique est surtout chez les 0-9 ans, et les 30-39 ans. Chez les jeunes enfants et chez leurs parents", explique Michel Vernay.

"C'est la fin des obligations mais ce n'est pas la fin des recommandations, si on se sent vulnérable, il est très important de conserver le masque dans certaines situations", conclut-il