Covid-19 et confinement : France Bleu Gironde relaie jour après jour vos initiatives.

Avec le Coronavirus, les Girondins s’organisent et font preuve d’entraide et d’imagination : Aide aux personnels soignants, préparation de repas, cours en ligne, etc… Chaque matin, l’équipe de France Bleu Gironde mobilisée, met en avant vos initiatives solidaires.

Tous solidaires avec aujourd’hui un bistrot qui offre des paniers fromages-charcuterie aux personnels de santé, une cagnotte en ligne pour financer l’achats de respirateurs, des ateliers philo connectés pour les enfants et des podcasts spécialement sélectionnés par Radio France pour vous distraire ou vous informer, seul ou en famille.

Les Frérots ont du cœur

Le Bistrot des frérots, bar à vins situé rue des Piliers de Tutelle à Bordeaux a décidé de s’engager jusqu'à épuisement des stocks, et sur présentation d'un justificatif professionnel, et d’offre aux personnels médical de santé, des assortiments de fromages et de charcuteries. Une initiative mise en place pour remercier les aides-soignants, infirmiers, médecins pour leur mobilisation exceptionnelle. "Le Bistrot des frérots" étant fermé, les RDV sont à prendre la veille, pour une meilleure organisation soit par tel au 06 68 74 51 26, soit sur leur page Facebook. Les commandes seront à récupérer directement au Bistrot des Frérots, 23 rue des Piliers de Tutelle à Bordeaux.

Le logo du Bistrot des Frérots - Bistrot des Frérots

Une cagnotte en ligne pour des respirateurs

Le CHU de Bordeaux a besoin de financer l'achat de 70 respirateurs supplémentaires (chaque unité revient à 25.000 euros). Pour aider les personnels soignants en manque de matériel, une cagnotte solidaire a été mise en ligne sur le site leetchi.com. A la date d’aujourd’hui 72 480 euros ont été collectés ! N’hésitez pas à partager encore et encore le lien de cette cagnotte par sms, mail et sur tous vos réseaux sociaux. On compte sur vous !

Un respirateur revient à 25 000 euros © Getty - Sturti

De la philo contre le coronavirus

La philosophe praticienne Sophie Geoffrion, organisatrice du Festival de philosophie de Saint-Emilion, propose des ateliers via Skype pour permettre aux enfants de respirer un moment (sans leurs parents) et de poser toutes les questions qui les interpellent en cette période d’épidémie et de confinement. Sophie Geoffrion vous donne rendez-vous une fois par semaine, le samedi matin à 10h00 pour cet atelier philo connecté. Inscriptions et renseignements en message privé via la page FaceBook de Philoland.

Des ateliers philo connectés ! © Getty - Witthaya Prasongsin

Radio France lance son guide des familles

En cette période de crise sanitaire, toutes les chaînes de Radio France se mobilisent pour proposer des émissions et des podcasts pour les jeunes générations dont les habitudes sont bouleversées par les mesures de confinement. Ces contenus permettent de diversifier les activités de vos enfants, de les occuper intelligemment - et sans écrans ! - avec de l’information, de la culture, de la musique, du divertissement et de la fiction. Pour guider vos choix dans les milliers de programmes disponibles, Radio France propose dans un guide des parents, une sélection de 25 contenus pour animer les différents temps de la vie de famille, piochés notamment parmi les 1,5 million de podcasts disponibles sur l’application Radio France dans les catégories « Enfants » et « Éducation » !

Télécharger le guide pour les familles ICI