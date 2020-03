Covid-19 et confinement : France Bleu Gironde relaie jour après jour vos initiatives

Avec le Coronavirus, les Girondins s’organisent et font preuve d’entraide et d’imagination : Aide aux agriculteurs, préparation de repas, cours en ligne, écoute téléphonique, etc… Chaque matin, l’équipe de France Bleu Gironde mobilisée, met en avant les initiatives solidaires.

Tous solidaires avec aujourd’hui jeudi 26 mars, les conseils du spationaute Thomas Pesquet pour mieux supporter le confinement, les asperges du Blayais en vente directe, les points d’écoute téléphonique qui se multiplient en Giornde et le dessin d’Henriette de Bordeaux.

Posez vos questions à Thomas Pesquet

Depuis son retour de l’ISS, le Français Thomas Pesquet fait partie des pilotes de l’Airbus Zéro G basé à Mérignac dans lequel sont recrées les mêmes conditions qu’en apesanteur. Avec 196 jours passé dans l’espace à bord de la Station Spatiale Internationale, et une solide expérience du confinement, Thomas Pesquet va répondre aujourd’hui à vos questions et vous donner des conseils pour mieux supporter ce temps forcé passé à la maison. Vous pouvez laisser vos messages avec le hashtag #SpaceConnectUs sur les réseaux sociaux de l’Agence Spatiale Européenne : Instagram, Facebook, Twitter. Un live vidéo sera diffusé sur la web TV de l’ESA aujourd’hui de 16h à 21h. Thomas Pesquet vous répondra, avec à ses côtés d’autres spationautes européens comme Franck de Winne, Samantha Cristoforetti ou Jean-François Clervoy qui partagerons avec vous leur expérience.

Asperges du Blayais en vente directe !

Avec l’interdiction des marchés ouverts, les producteurs de fruits et légumes s’organisent. C’est le cas des producteurs d’asperges du Blayais qui vous proposent des points de vente directs : au Domaine Tout l'y faut à Marcillac pour une vente d'asperges à la ferme, samedi 28 mars à partir de 15h et jusqu'à 18h30 et dimanche 29 mars de 10h à 12h et de 15h à 18h30 en respectant les mesures de distance et l'hygiène en parfaite sécurité. Claire Arino productrice d'asperges à Saint-Christoly de Blaye livre ses asperges aux habitants de la commune, en soirée (parce que le matin c'est la récolte et que l'après-midi est consacré au conditionnement), là encore en respectant les mesures sanitaires en vigueur (livraison sans contact). Tous les contacts des producteurs en cliquant ICI !

C'est la saison des asperges © Radio France

Des écoutes téléphoniques !

La Ville de Saint-Médard-en-Jalles mobilise son Espace Parentalité afin d'apporter son soutien aux familles qui pourraient être fragilisées ou en difficulté psychologique en raison de ce confinement appelé à durer. Depuis mercredi 25 mars, 7 psychologues de la direction Petite enfance et Parentalité de la Ville se relaient et proposent des permanences téléphoniques gratuites, du lundi au vendredi de 13h à 18h. Pour les contacter, un numéro unique : 06 32 59 53 82.

Association reconnue d’utilité publique pour son action dans la prévention du suicide, SOS Amitié offre une écoute au téléphone 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Face à l’épidémie de Coronavirus, SOS Amitié, en plus des personnes seules, met son expérience d’écoute au service de nouveaux publics spécifiques : les personnels soignants durement mis à l’épreuve tout comme les policiers, pompiers, personnels pénitentiaires. Pour joindre les bénévoles en Gironde composez le 05 56 44 22 22.

Les bénévoles de SOS Amitié sont mobilisés

Stay Home !

Enfin un grand merci à la dessinatrice Bordelaise Sophie B. qui nous rappelle en quelques coups de crayons l’importance de rester confinés à la maison ! N’hésitez pas à la suivre sur son compte Instagram : @sophieb_bd. Elle publie chaque jour un dessin consacré à l'épidémie de Coronavirus.