Covid-19 et confinement : France Bleu Gironde relaie jour après jour vos initiatives

Avec le Coronavirus, les Girondins s’organisent et font preuve d’entraide et d’imagination : Aide aux agriculteurs, préparation de repas, cours en ligne, écoute téléphonique, etc… Chaque jour , l’équipe de France Bleu Gironde mobilisée, met en avant les initiatives solidaires.

Tous solidaires avec aujourd'hui Vendredi 27 Mars, des girondins qui décident de participer à l'effort collectif, chacun à sa façon, la Poste qui n'oublie pas nos plus anciens et qui décide de rendre gratuites les visites faites aux personnes isolées, et enfin une boulangerie qui continue de livrer gratuitement pain et viennoiseries au domicile des séniors.

L'entraide de particuliers à particuliers

La Mairie de Bordeaux continue de mettre en relation associations et particuliers sur son site jeparticipe.bordeaux.fr. Depuis le confinement et la crise du covid-19, les élans de solidarité se multiplient , ainsi dans la rubrique « le coin du partage » on retrouve des annonces émanant de Franck , Anne-marie, isabelle, Pierre et tous les autres. On propose par exemple un studio neuf a proximité de l'hôpital Pellegrin, studio prêté à du personnel hospitalier durant la crise du coronavirus. D'autres encore se proposent d'aller faire vos courses et même de vous préparer de bons petits repas...bravo pour cette générosité.

Je fais des courses...pour les autress © Getty - picture alliance / Contributeur

La Poste au chevet des personnes âgées

En nouvelle Aquitaine la Poste a décidé de rendre gratuit son service « Veiller sur mes parents », et ceci durant tout le temps du confinement. La Poste propose donc une visite régulière par le facteur à nos seniors, ainsi qu'un compte rendu des visites aux proches qui ont souscrit à l'abonnement. On le répète , la bonne nouvelle c'est que durant la crise ce service est gratuit. Cette mesure est prise pour soulager l'inquiétude des familles dans cette période de confinement pour lutter contre le coronavirus.

La Poste veille sur nos anciens - France Bleu

Pendant le confinement la livraison continue!

Durant la crise du coronavirus ExpertAutonomie.com reste au service des séniors. Ils ne sont pas les seuls, la boulangerie bordelaise Pomponette met la main "à la pâte".

Guillaume et Stephane continuent tous les jours de la semaine le service de livraison gratuit de pains et viennoiseries au domicile des séniors du quartier St Seurin à Bordeaux.

Contacter Guillaume (Pomponette) au 06-74-56-53 81 ou Stephane (ExpertAutonomie.com) au 06-95-31-78-68 pour passer commande, et vous devriez être livrés dans les plus brefs délais (si vous résidez quartier St Seurin bien sûr).

Guillaume et Stéphane - Virginie Lechene

Et si on sucrait les fraises ensemble?

La fraise de printemps pourrait bien faire défaut sur les étals et dans les assiettes La ciflorette et la gariguette sont prêtes à être cueillies, mais une semaine avant le pic de production, les cultivateurs de fraises en Nouvelle Aquitaine ne sont pas certains d'avoir les bras nécessaires. C'est particulièrement vrai chez nos voisins du lot et Garonne, premier producteur de fraises avec 15.000 tonnes de fraises par an. Chaque année il faut 6000 ouvriers et on est loin du compte. Peut-être serez vous volontaires pour ce travail saisonnier, à pratiquer dans le pur respect des règles d'hygiène imposées.