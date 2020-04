Covid-19 et confinement : France Bleu Gironde relaie jour après jour vos initiatives

Avec le Coronavirus, les Girondins s’organisent et font preuve d’entraide et d’imagination : Aide aux personnels soignants, préparation de repas, concerts en ligne, etc… Chaque matin, l’équipe de France Bleu Gironde mobilisée, met en avant toutes vos initiatives solidaires.

Tous solidaires avec aujourd’hui, les magasins du groupe Decathlon en Gironde qui offrent leurs masques de plongée pour équiper les soignants, des dizaines de puzzles à faire en ligne, des séances de yoga du rire connectées, le lancement de CoVivre19 et les musiciens de l’Orchestre National de France en concert à la maison !

Transformer des masques de plongée

Depuis lundi soir, tous les magasins du groupe Decathlon, parmi lesquels ceux de Bordeaux, Mérignac, La Teste-de-Buch, Villenave-d’Ornon ou encore Bouliac, ont bloqué leurs ventes en ligne de masques de plongée et les stocks disponibles dans les points de vente pour les réserver aux personnels soignants. Ces masques, de référence "Easybreath", qui couvrent tout le visage et à l'origine destinés à la plongée sous-marine peuvent, au moyen de pièces fabriquées avec des imprimantes 3D, être facilement modifiés pour les brancher sur des dispositifs de respiration artificielle ou être utilisés comme simples masques de protection.30 000 unités qui viennent renforcer la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Tous solidaires !

Philippe vous offre des puzzles

Le Bordelais Philippe Chevalier est le créateur et l’auteur du site puzzlecollection.fr, une plateforme de jeu de puzzle en ligne qui propose des milliers de toiles de maîtres de la Renaissance jusqu’au Impressionnistes à reconstituer en puzzles. Une activité simple et non stressante idéale pour vous accompagner pendant cette période de confinement qui s’étire. Philippe Chevalier vous offre 60 puzzles à faire en ligne gratuitement en 48, 108 et 300 pièces. Le lien vers son site en cliquant ICI !

Des centaines de puzzles à faire en ligne - Philippe Chevalier

Surmonter le confinement grâce au Yoga du rire

L’association « Rire en-Je », animée à Bordeaux par Pascale Senon, propose des séances de yoga du rire à distance à toutes personnes en bonne santé. Ces séances ont lieu en accès libre deux fois par semaine : vous pouvez rire en famille le mardi de 14h à 14h40 et le vendredi de 17h à17H40. Des séances en ligne qui ont pour objectif de vous aider à développer un mental positif et créatif face aux difficultés du quotidien et à booster votre immunité. Les bienfaits du yoga du rire sont nombreux et détaillés entre autres sur le site de l’association : www.rirenje.fr

Des séances de yoga connectées à faire seul ou en famille © Getty - Johner Images

CoVivre19

CoVivre19 est une nouvelle communauté qui publie des contenus créatifs et positifs, qui s’occupe des parents et des leurs enfants. Vous y trouverez pour les parents : des contenus sportifs, gastronomiques, festifs (blind tests et DJ Set Live). Pour les enfants : des contenus créatifs de jeu libre, des coloriage originaux, des contes pour enfants en live, des blind tests spécial enfants en live… Il s’agit d’une communauté à but non lucratif et aux règles de modération strictes, refusant la mise en avant de marques commerciales ou de publicité, contenus monétisés ou autres. Le petit + : chacun peut, s’il le souhaite, faire un don à destination de la Fondation des hôpitaux de France.

Une nouvelle plateforme en ligne !

Le Boléro de Ravel par les musiciens de l’Orchestre National de France

Dans cette période délicate que nous traversons, les musiciens de l'Orchestre National de France ont souhaité vous accompagner à leur manière en vous offrant un beau moment de musique : Le Boléro de Ravel qu’ils interprètent ensemble depuis chez eux. Largement relayée par les antennes de Radio France, leur vidéo a été reprise dans les Journaux Télévisés de TF1, France 2, France 3 ou encore M6, et a donné lieu à des centaines de partages sur les réseaux sociaux.