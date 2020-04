Covid-19 et confinement : France Bleu Gironde relaie jour après jour vos initiatives

Avec le Coronavirus, les Girondins s’organisent et font preuve d’entraide et d’imagination : Aide aux personnels soignants, collectes pour les hôpitaux, concerts en ligne, etc… Chaque matin, l’équipe de France Bleu Gironde mobilisée, met en avant vos initiatives solidaires.

Tous solidaires avec aujourd’hui, une cagnotte pour le CHU lancée par les Girondins de Bordeaux, un appel à l’aide du foyer de vie du Cypressat à Cenon, l’ONB qui diffuse gratuitement des spectacles lyriques et symphoniques sur Facebook, une nouvelle plateforme pour trouver du matériel de santé et un professeur de piano très inspiré ! #RestezChezVous

Les Girondins de Bordeaux jouent pour le CHU

Le FC Girondins de Bordeaux a décidé d’apporter son soutien au CHU de Bordeaux et de venir en aide au personnel engagé avec la Création du fonds de dotation « Cœur Marine & Blanc ». Ce fonds va permettre, dans un premier temps, à toutes les personnes qui le souhaitent de pouvoir soutenir par un don le CHU de Bordeaux et le personnel hospitalier. Les Girondins de Bordeaux lancent aussi une collecte baptisée « Pièces blanches » : une cagnotte solidaire ouverte à tous, joueuses, joueurs, collaborateurs du club, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté bordelaise, supporters, partenaires et sponsors, etc... Pour faire un don Rendez-vous sur le site du club !

Un appel à l’aide !

Les équipes du Foyer de vie du Cypressat à Cenon, recherchent du matériel pour se protéger durant cette épidémie : blouses et sur-blouses d'aide-soignante, masques chirurgicaux, masques FFP2 etc… Pour soutenir moralement les résidents et les soignants, deux idées : Vous habitez à proximité du Cypressat ? Vous pouvez y apporter de quoi améliorer le quotidien : gâteaux, chocolat, fraise ou autres. Vous êtes plus loin ? Adressez aux éducateurs et aux pensionnaires en situation de handicap mental du foyer des courriers, les dessins de vos enfants ou toutes autres réalisations qui pourront soutenir le moral des résidents et des équipes à l'adresse suivante : Foyer du Cypressat, 12 rue Dumune, 33150 Cenon ou par mail f.degabory@edea-asso.fr. On compte sur vous !

Les enfants envoient leurs dessins ! © Radio France

Spectacles de l’ONB sur Facebook

Depuis le début de l’épidémie de Coronavirus et le confinement qui se prolonge, l'Opéra National de Bordeaux après avoir baissé provisoirement le rideau se mobilise autour de l'opération #CultureChezNous. L’ONB vous propose d’assister en ligne à plusieurs concerts captés en vidéo ces derniers mois, réunissant des solistes internationaux, qui seront diffusés sur sa page Facebook lors de soirées exceptionnelles. Rendez-vous, vendredi 3 avril avec le ténor lyrique Benjamin Bernheim accompagné par l'ONBA et, mercredi 8 avril, avec la violoncelliste Camille Thomas aux côtés de l'ONBA et du Chœur. Les concerts ont lieu aux dates indiquées à 21h sur la page Facebook de l'ONB.

Le ténor Benjamin Bernheim - ONB

SOS équipements

SOS Équipements est une toute nouvelle plateforme de mise en relation entre les professionnels et les établissements de santé et une communauté de donateurs pouvant y apporter une réponse. Comment ça marche ? C’est tout simple : Vous avez des besoins en équipements de protection ou en matériels médicaux ? Que vous soyez professionnels ou institutions de santé en première ligne dans la lutte contre le virus COVID-19, faites connaître vos besoins en équipements de protection et matériels médicaux ! En face, les entreprises ou structures qui peuvent fournir des équipements de protection ou du matériel médical vous répondent. Précision importante : SOS Équipements n’a aucun but lucratif, ne récolte aucune données personnelles et disparaîtra à la fin de la crise.

Masques de protection et test de dépistage du Covid-19 © Getty - Sebastian Condrea

Etude pour Coronavirus

Enfin un peu d'humour et de légèreté en cette période de confinement forcé. L'épidémie de Covid-19 a inspiré le compositeur et professeur de piano Jeff de Paoli... La preuve en vidéo !