Covid-19 et confinement : France Bleu Gironde relaie jour après jour vos initiatives

Avec le Coronavirus, les Girondins s’organisent et font preuve d’entraide et d’imagination : Aide aux personnels soignants, préparation de repas, cours en ligne, etc… Chaque matin, l’équipe de France Bleu Gironde mobilisée, met en avant vos initiatives solidaires.

Tous solidaires avec aujourd’hui, les conseils des sœurs de l’abbaye du Rivet pour mieux vivre le confinement, un carnaval au balcon, un accompagnement psychologique pour les plus fragiles, 40 chefs mobilisés et des cours de langue offerts par Gymglish à Bordeaux.

Mais comment faites-vous ma sœur ?

L’Abbaye du Sainte-Marie Rivet située à Auros dans le Bazadais abrite une communauté d’une petite quinzaine de moniales habituées à vivre en retirées du monde. Avec l’épidémie de Coronavirus qui nous touche et qui change profondément notre vie et nos habitudes de tous les jours, les religieuses vous donnent sur leur site Internet des conseils et partagent avec tous les internautes qui le souhaitent leur expérience du confinement.

Toujours des repas pour les soignants

Mobilisée depuis la première heure en Gironde, l’association d’intérêt général A la bonne heure, offre aux soignants et personnels hospitaliers de l'agglomération Bordelaise 300 repas par jour, cuisinés par des Chefs réputés de la région et livrés dans les établissements de soins (Cliniques, Hôpitaux, EHPAD) mobilisés pour le COVID-19. Face à la gravité de la crise sanitaire et pour soutenir la mobilisation exceptionnelle du personnel de santé, les Chefs de la Gironde (chefs à domicile, restaurateurs, traiteurs, commis, pâtissiers, extras...) ont répondu nombreux à l’appel de l’association pour constituer une équipe de plus de 40 professionnels reconnus. Un grand bravo à eux !

300 magrets ont été cuisinés mercredi 1 avril - A la bonne heure

Carnaval à Saint-Médard-en-Jalles

Samedi 4 avril la mairie de Saint-Médard-en-Jalles appelle les Saint-Médardais à participer à son « Carnaval confiné » : chacun chez soi, mais visible de tous ! Samedi, Carnaval se déroulera donc dans les jardins, aux fenêtres et aux balcons et, une fois déguisés, les habitants sont invités à partager leurs photos sur l'événement Facebook mis en place par la Ville. Une alternative ludique, dans le total respect des directives de confinement mises en place par le Gouvernement, et un excellent moyen de redonner le sourire, de créer du lien et de combattre la sinistrose du confinement. Rendez-vous samedi de 15h à 18h. Les plus beaux déguisements remporteront des cadeaux (Livres et Brunch à déguster en famille).

Carnaval à Saint-Médard-en-Jalles samedi dès 15h - Mairie de Saint-Médard-en-Jalles

Écoute Psy

Pour soutenir les personnes les plus fragiles, le CHU Charles Perrens de Bordeaux rajoute à son dispositif existant une cellule d’écoute psychologique pour le grand public. Confinement, angoisse, tristesse, manque de sommeil, deuil ou isolement, des médecins et des psychologues sont là pour vous écouter grâce à un numéro vert : 0 800 71 08 90. N’hésitez pas à partager l’info autour de vous !

Des médecins vous écoutent et vous rassurent - CHU Charles Perrens

My tailor is rich

Gymglish (une société de14 personnes basées à Euratlantique à Bordeaux), acteur du e-learning vous offre gratuitement des cours de langue en ligne jusqu’à la fin du confinement. Anglais, allemand, espagnol, français langue écrite et français langue étrangère : Gymglish veut permettre à chacun de mettre ce temps au ralenti à profit – et mieux vivre le confinement ! Pour info, Gymglish accompagne aujourd’hui plus de 4 millions d’apprenants en langues grâce à une méthode innovante fondée sur le microlearning et l’adaptive learning. Chaque jour, une leçon de 10 minutes élaborée à partir de contenus écrits, audio et vidéo permet à chacun de progresser en fonction de son niveau. Toutes les infos sur leur site en cliquant ICI !