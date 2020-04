Covid-19 et confinement : France Bleu Gironde relaie jour après jour vos initiatives

Avec le Coronavirus, les Girondins s’organisent et font preuve d’entraide et d’imagination : Aide aux personnels soignants, préparation de repas, cours en ligne, etc… Chaque matin, l’équipe de France Bleu Gironde mobilisée, met en avant vos initiatives solidaires.

Tous solidaires avec aujourd’hui, Pâques au balcon à Saint-Médard-en-Jalles, les commerçants des halles de Bacalan qui vous livrent leurs produits, des cours de danse connectés avec une danseuse étoile, les avocats du barreau de Bordeaux vous répondent et une start-up bordelaise qui aides les seniors à rester connectés avec leurs famille ! #RestezChezVous !

Pâques au balcon !

Après le succès remporté samedi 4 avril par son « Carnaval confiné » la ville de Saint-Médard-en-Jalles lance un nouvel événement « Pâques au balcon » ! Cette fois-ci, il s’agit d’un concours de créations, sur le thème de Pâques : petits et grands sont invités à poster leur dessin, peinture, pâte à sel, pâtisserie et autres supports possibles… sur l'événement Facebook mis en place par la Ville. Dimanche 12 avril de 14h à 17h vous pourrez poster une photo ou une vidéo autour du thème de Pâques. A gagner : des chocolats offerts par la maison Bouchon et un brunch pour une famille de 4 personnes offert par le restaurant le Médar’art place.

A Saint-Médard-en-Jalles dimanche 123 avril

Les halles de Bacalan vous livrent

Faire ses courses, n’est pas toujours évident en cette période de confinement. Un bon plan : depuis le 3 avril dernier, les commerçants des Halles de Bacalan à Bordeaux vous livrent vos courses à Domicile. Des fruits et légumes frais du Potager de Bacalan, la baguette croustillante de La P'tite Boulangerie, du poisson fraîchement pêché à La poissonnerie des Halles, un bon fromage de saison de la Fromagerie des Flots, ou de la charcuterie artisanale finement choisie par Garg'Antoine ! Comment procéder :

A partir de 8H, connectez-vous sur www.hallesdebacalan-potager.ollca.com (Inscrivez-vous la première fois en 2 minutes !) Composez votre panier de produits frais avant 16h00. Vous serez livré par Ollca le lendemain sur le créneau de votre choix (entre 10H et 13H) et vous récupérez votre panier au pas de la porte sans aucun contact avec le livreur.

Les Halles de Bacalan vous livrent

Cours de danse en vidéo

Fondée par Vanessa Feuillatte, première danseuse de l'Opéra National de Bordeaux, l'Académie de Danse Vanessa Feuillatte est aujourd’hui fermée en raison du confinement mais vous propose des cours en ligne, en direct et en vidéo à la demande et dans tous les styles : danse classique, contemporaine, modern jazz, hip hop, barre au sol, mais aussi pilates et yoga. Pour contacter l’équipe et vous inscrire, cliquez ICI.

Des cours de danse en ligne © Getty - Uraiwon Samatiwat / EyeEm

Les avocats vous conseillent

Depuis le début du confinement, les déplacements sont limités au strict nécessaire et les questions sont nombreuses : Comment s’organiser en cas de séparation et de garde alternée pour préserver l’équilibre et le rythme des enfants ? Cette période compliquée accentue également les problématiques financières des failles les plus fragiles : Pension alimentaire, paiement des loyers, des crédits, des factures d’eau ou d’électricité, que faire ? Les avocats du Barreau de Bordeaux mettent à votre disposition une adresse mail : droitfamille@batteau-bordeaux.com Envoyez vos questions, un avocat vous répondra gratuitement dans un délai de 48 heures.

Les avocats du Barreau de Bordeaux vous répondent © Getty - Rapeepong Puttakumwong

Connecter les seniors isolés

Face au contexte de crise sanitaire, les visites des familles aux résidents des Ehpad sont désormais interdites et les mesures se sont durcies avec l’isolement des résidents entre eux au sein des établissements. Des actions qui visent à préserver au maximum la santé physique des personnes, au détriment malheureusement de leur santé psychologique et au stress croissant des familles qui se sentent démunies face à ce lien coupé très brutalement. Dans ce contexte difficile, la start-up bordelaise Linestie, met à disposition gratuitement son service de communiqcation via une application mobile destinée à aider les établissements pour personnes âgées à mieux communiquer avec les familles de ses résidents et faciliter les relations. Toutes les explications en vidéo ci-dessous.