Covid-19 et confinement : France Bleu Gironde relaie jour après jour vos initiatives

Avec le Coronavirus, les Girondins s’organisent et font preuve d’entraide et d’imagination : Aide aux personnels soignants, préparation de repas, cours en ligne, etc… Chaque matin, l’équipe de France Bleu Gironde mobilisée, met en avant vos initiatives solidaires.

On commence par une très belle initiative, celle de Fraisiflor et de Pot'a'laville à Bruges.

Il s'agit d'une entreprise familiale. Floriane et son père Philippe sont à la tête de 2 exploitations de plus de 10 hectares. Chaque année ils produisent jusqu'à 25 tonnes de fraises. Ces fruits sont habituellement vendus dans des marchés, des AMAP, des foires et des supermarchés. Sauf cette année où le coronavirus Covid-19 vient bousculer toutes les certitudes.

De belles fraises ! © Getty - getty

Floriane et Philippe Laville se sont sentis concernés par le travail formidable des personnels soignants dans les hôpitaux. Floriane estime "qu'il faut les aider car c'est une cause importante". Ils ont donc décidés de donner des fraises à 2 établissements de la région. Ce mardi 14 avril ils vont passer une bonne partie de leur journée à ramasser des fraises. Ils devront par la suite les nettoyer et les préparer.

200 kilos de fraises.

La fraise : fruit de saison © Getty - Getty

C'est mercredi matin que cette production va partir à destination de l'hôpital Haut-Lévêque à Pessac et du CHU Pellegrin à Bordeaux. La famille Laville a prévu des fraises de qualité et savoureuses. C'est ainsi que les infirmiers, les chirurgiens, les aides soignants... pourront déguster la variété Murano (très croquante et parfumée) et la Cléry (sucrée).

Il est bon de noter que Fraisiflor organise également un drive pour les particuliers. Afin d'acheter des fraises (en respectant les gestes barrière), il est nécessaire de passer commande sur la page facebook de l'entreprise. Sous forme effectivement d'un drive vous vous déplacez en voiture et on vous donne votre panier directement dans votre véhicule (après le paiement).

Fraisiflor et Pot'a'laville : allée André Sarreau à Bruges.

Autre initiative : elle a été initiée par Horizon Caudéran.

Un peu de couture pour réaliser des blouses de protection © Getty - getty

Cette association a pour ambition de rassembler les habitants de ce quartier de Bordeaux et de favoriser le "vivre ensemble". Depuis le début de cette crise sanitaire, elle met en avant des idées pour aider ceux qui soignent ou qui font le maximum pour endiguer cette épidémie. C'est ainsi qu' "Horizon Caudéran" incite les habitants à faire des ateliers couture !

L'objectif fixé est de fabriquer des blouses de protection avec du voile d'hivernage. Horizon Caudéran peut livrer le voile d'hivernage et le fil à coudre !

