Avec le Coronavirus, les Girondins s’organisent et font preuve d’entraide et d’imagination : aide aux personnels soignants, préparation de repas, cours en ligne, etc… Chaque matin, l’équipe de France Bleu Gironde est mobilisée. Elle met en avant vos initiatives solidaires.

Covid-19 et confinement : France Bleu Gironde relaie jour après jour vos initiatives

Un message et des encouragements aux personnes qui font fonctionner notre pays

Du soleil pour nos soignants.

Solikend est en entreprise qui est implantée en Nouvelle-Aquitaine. Elle permet d'aider financièrement des associations. Le principe est très simple.

D'un côté vous avez des associations qui ont des besoins financiers. De l'autre vous avez des hôtels qui peuvent devenir partenaire de Solikend. Et au milieu on recense des milliers de vacanciers qui cherchent des chambres pour dormir. Solikend a ainsi imaginé un site internet sur lequel vous pouvez réserver votre hôtel pour vos prochaines vacances. Le paiement de votre chambre ira directement à l'association qui vous parrainez.

Cette semaine Solikend a décidé de lancer une opération "du soleil pour nos soignants". Elle offre à partir du mercredi 15 avril 100 000 € de chèques cadeaux (avec la participation de 98 hôteliers). Une fois cette crise sanitaire terminée, ils (personnels des milieux hospitaliers privé et public, des Ehpad…) pourront utiliser ces chèques cadeaux pour prendre des vacances méritées.

Des personnels soignants très sollicités © Getty - getty

"Du soleil pour nos soignants" se présente sous la forme de cartes de 100€. 100 euros pour 1000 soignants, dont 100 cartes distribuées par l'intermédiaire d'un formulaire. Vous pouvez le retrouver en allant ICI.

Autre initiative... Celle de Louis.

Cet habitant de Mussidan fabrique des masques de protection qu'il donne à des amis, au secours populaire ou à l'Ehpad de Mussidan. Depuis quelques jours il a réalisé 41 masques mais il lui manque à présent "de la matière première" !

Louis passe ainsi un appel. Il recherche des élastiques (8 mm de largeur, plats ou ronds mais pas trop fins). Vous pouvez le contacter au 06 19 01 90 35 ou au 05 53 81 65 45.

Des masques en tissu © Getty - getty

Enfin... depuis quelques jours il est possible d'acheter des produits dans des commerces de bricolage ou de jardinage. Les conditions d'achats sont strictes et limitées à quelques articles.

Chez Leroy-Merlin par exemple vous pouvez acheter un pot de peinture sur internet et venir le chercher à l'extérieur du magasin. Sur Bouliac, par exemple, le parking de l'enseigne commerciale a été réaménagé. Les voitures des clients ne peuvent plus se garer mais doivent respecter un parcours de circulation...

1- vous sélectionnez et payez votre article sur internet. Vous imprimez le bon de commande.

2- vous prenez rendez-vous en ligne pour le récupérer

3- Vous respectez l'horaire prévu en allant au rendez-vous depuis l'entrée du parking du magasin.

4- un agent de sécurité vérifie votre bon de commande et vous demande de patienter dans la file d'attente depuis votre voiture. Quelques plus tard, un conseiller dépose votre article derrière votre véhicule. Une fois qu'il est parti, vous pouvez descendre de votre voiture et récupérer votre achat.

Ce genre d'opération tend à se généraliser, notamment dans certaines enseignes de jardinage.