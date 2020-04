Depuis plusieurs semaines, les Girondins s’organisent et font preuve d’entraide et d’imagination. Chaque jour, l’équipe de France Bleu Gironde est mobilisée afin de mettre en avant les initiatives solidaires.

Covid-19 et confinement : France Bleu Gironde relaie jour après jour vos initiatives

Premier coup de zoom... les alternatives à la pratique du sport pendant cette période de confinement forcé.

Les clubs de sports et les associations sont fermés et ne peuvent donc recevoir du public. Ils ont en revanche des idées et certains ne laissent pas tomber leurs adhérents. Ils organisent des cours ou proposent des vidéos sur internet pour s'entrainer.

Direction Saint Médard en Jalles grâce à Guillaume Fort de l'ASSM Judo. Il met en ligne sur Youtube une proposition de circuit training destinée aux 8-13 ans avec un enchaînement d'exercices athlétiques et d'habiletés.

Vous pouvez aussi assister à des directs. Pour les suivre, il faut vous connecter avec votre mobile ou votre ordinateur via le lien unique suivant : https://us02web.zoom.us/j/5848525708 (ID de réunion : 584 852 5708).

Taïso pour tout public : jeudi 16 avril à 18h30 Prévoir une corde ou ceinture et une chaise.

Judo pour enfants (9-13 ans) : vendredi 17 avril à 18h Prévoir d'être en tenue de judoka.

Préparation Physique Générale (PPG) à partir de 13 ans : samedi 18 avril 2020 à 11h

Autre initiative... Celle des bikers !

Le président de la Fédération des Bikers de France est confiné chez lui à Libourne. Il coordonne une opération de solidarité.

Dans ce contexte de crise sanitaire, les artisans passionnés par la moto (et dont c'est le travail) sont particulièrement impactés et leurs entreprises sont fragilisées. Certaines pourraient ne pas survivre. Un appel aux dons est lancé sur la plateforme GoFundMe pour alimenter une caisse de solidarité qui permettra d'aider de nombreuses petites structures à éviter la faillite. Le but est aussi de préserver les emplois.

La fédération des bikers de France se bat depuis 10 ans © Getty - Getty

Christophe Beriol organise cette collecte de fonds qui permettra la survie des ateliers et des garages dédiés au 2 roues. Toutes les infos ICI

Enfin... terminons par un peu de musique.

Une chanson interprétée par un girondin depuis le Pian Médoc. Elle a été chantée pour rendre hommage aux personnels de santé. Réalisée le 11 avril dernier, la musique reprend « Les Passantes » de Georges Brassens avec une orchestration de Joël Favreau.

A nos personnels de santé Copier

A nos personnels de santé.

En ces temps de pandémie, je veux dédier ces quelques mots et ces quelques notes à tous les personnels de santé qui travaillent dans les hôpitaux, les Ehpad, aux soins à domicile...

aux personnels de nettoyage, aux brancardiers, aux ambulanciers, aux aides soignantes, aux infirmières et infirmiers, aux psychologues, aux anesthésistes, aux médecins, aux chercheurs…

Ils prennent des risques énormes pour nous ...Ils sont tous les jours à la peine et ne se plaignent jamais.

...