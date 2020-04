Covid-19 et confinement : France Bleu Gironde relaie jour après jour vos initiatives

Commençons par une initiative tournée vers l'alimentation.

Depuis plusieurs semaines, le monde entier est impacté par une pandémie. L'économie et l'industrie tournent au ralenti alors que les hôpitaux sont débordés. D'un côté des entreprises qui sont parfois à l'arrêt et de l'autre des services de soins, des associations et des collectivités locales qui peinent à travailler dans de bonnes conditions.

Thomas est bordelais. Il est gérant des restaurants Charlie & Tom. Il a décidé, avec son frère, de relancer sa petite entreprise familiale pour aider l'ensemble des personnes qui seraient dans le besoin. Il propose des paniers repas. Il est ainsi dans la capacité de fournir 500 repas par jour. Son équipe promet de d'utiliser des produits frais, de saison et des recettes maisons.

Afin de financer cette initiative, Charlie et Thomas ont mis en place une cagnotte sur internet. Ils lancent un appel à l'aide financière car ils sont en capacité de multiplier par 10 leur production, toujours pour fournir davantage de repas aux soignants.

Pour participer et pour plus d'infos... https://contact220539.wixsite.com/actions-charlie-tom

Autre initiative... "Les vins de Bordeaux leur disent merci".

Il s'agit d'une grande opération solidaire organisée par la filière des vins de Bordeaux. Elle s'engage à soutenir les professionnels de santé dans les hôpitaux de notre département. Cette opération est caritative et elle a lieu aux dates initiales de "Bordeaux Fête le Vin". Manifestation repoussée à 2021.

Voici le détail de cette action. Les femmes et les hommes des vins de Bordeaux (vignerons, négociants, caves coopératives, courtiers et professionnels de l'oenotourisme) ont jusqu'au 15 juin pour faire un don. Cela peut par exemple prendre la forme de 12 bouteilles d'un domaine, d'une nuit pour 2 personnes en chambre d'hôte, d'un atelier oenologique ou d'un diner au restaurant dans une propriété...

Ces dons, exclusivement en lien avec le vin, vont par la suite constituer un catalogue. Il sera présenté pour une grande et inédite vente aux enchères. Cette vente aux enchères se déroulera du 15 au 21 juin sur la plateforme : www.lesvinsdebordeauxleurdisentmerci.com. Enfin, début juillet, 100% du montant récolté sera remis au CHU de Bordeaux pour acheter du matériel et améliorer les conditions de travail des personnels soignants.

Enfin, revenons sur la décision de Sophie Davant. L'animatrice de France 2 part à l'action.

Sophie Davant est passionnée par la télé mais aussi par la photographie et l'ornithologie. Elle a ainsi décidé de mettre aux enchères sa collection de photos sur le bassin d'Arcachon. Vous avez jusqu'au 20 avril pour aller sur un site de vente aux enchères. L'argent récolté servira à financer les actions et le quotidien de la recherche sur le Covid-19. Il sera reversé à la Fondation de France.

Il y a des photos de Bordeaux, des quais, de la Garonne et du Bassin d'Arcachon. ça me rappelle mon enfance. Mon père étant ornithologue, il a contribué à la création de la Réserve naturelle du Banc d’Arguin en 1974. Ce sont des souvenirs merveilleux, des endroits avec une lumière incroyable. Le Banc d’Arguin représente pour moi le plus bel endroit du monde

La vente aux enchères sur fait sur ebay.