Covid-19 et confinement : France Bleu Gironde relaie jour après jour vos initiatives

Commençons par une boulangerie.

Le réseau des boulangeries et pâtisseries Opéra lance une opération. Elle s'appelle "Opéra Solidaire". Elle consiste à assurer la production de produits boulangers et traiteurs et de les distribuer gratuitement auprès des hôpitaux, des associations et de certaines collectivités.

De bons croissants, pains aux raisons ou chocolatines distribués aux personnels soignants © Getty - Getty

Afin de financer cette initiative, le groupe Opéra a mis en place une cagnotte. Il s'agit de faire participer le maximum de personnes à ce don solidaire le temps de cette crise particulièrement difficile. Les fonds récoltés seront exclusivement reversés (ou dédiés) au financement de l'achat de matières premières (beurre, farine...) mais ce n'est pas tout. Cet argent permettra également de prendre en charge le coût des personnels employés pour cette opération (réalisation, distribution).

La cagnotte Leetchi a permis de récolter à ce jour (lundi 20 avril 11h30) : 22 740 euros (avec 51 participations). Il vous reste 13 jours en allant ICI.

Autre initiative : Les "TOTO" solidaires de JOFO !

Le dessin de Jofo pour remercier les personnels soignants - Jofo

Jofo est un artiste bordelais. Il est l'auteur des dessins de "toto" depuis 30 ans. Ils ont régulièrement pour mission d'égayer les centres médicaux de Bordeaux et de délivrer des messages bienveillants. Les oeuvres de Jofo sont ainsi apparues au CHU de Bordeaux, à l'Institut Bergonié...

Avec cette crise, Jofo a réalisé un visuel qui est posé sur la façade de la Bourse (en travaux). Il représente le personnel soignant. Le fond est noir (symbolisant le ciel noir de Bordeaux pendant le confinement). Les nombreux "merci" permettent d'imaginer un feu d'artifice de remerciements. Il y a ce dessin gigantesque mais il y a d'autres réalisations qui portent des messages différents sur le Covid-19 : Covid-19, confinement, s’en sortir sans sortir, Coro no no. Jofo alimente ses pages facebook et instagram de ses créations. Du coup, les gens partagent et certains peuvent imprimer des dessins à colorier pour occuper le temps.

L'artiste a même réalisé un clip confiné « Dans ma maison » :

Les dessins "toto" de Jofo sont vendus afin de réaliser une collecte et reverser cet argent aux personnels soignants. Toutes les infos ICI.

Enfin... Bordeaux lance une collecte auprès des particuliers pour aider les Bordelais les plus fragiles. Vos dons seront versés à des associations pour des aides de première nécessité.

L’argent récolté sera directement redistribué aux associations par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale). Il connaît bien les besoins et il distribue chaque jour de l’aide alimentaire et des produits d’hygiène. Il apporte aussi des aides pour l’hébergement et la lutte contre l’isolement.

9€ de dons = nourriture et kit hygiène pour 1 journée pour 1 personne​.

Pour agir : cliquez ICI