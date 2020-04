Covid-19 et confinement : France Bleu Gironde relaie jour après jour vos initiatives

Première initiative du jour... un appel aux dons d'une association bordelaise pour fabriquer des masques.

L'Association Santé Développement est spécialisée dans les actions de promotion et de prévention sanitaire et sociale. Son but dans cette crise sanitaire est de fournir en France un grand nombre de masques (en tissu de coton) de protection contre le Covid-19. Suite à la pénurie que connaît notre pays depuis plusieurs semaines, elle s'est impliquée et vient de lancer une opération nouvelle.

Elle fait donc un appel aux dons pour financer la fabrication de masques. Elle a besoin de moyens pour assumer les coûts de fabrication, de rémunération de ses ouvriers et de transport.

Autre initiative, un fond d'urgence COVID au Taillan-Médoc

Une partie de l'équipe mobilisée dans cette opération - Mairie Taillan Médoc

En cette période de crise sanitaire et de confinement, la commune du Taillan-Médoc se mobilise autour d'une collecte. Elle se veut totalement solidaire. L'idée, c'est d'aider les habitants les plus fragiles. Les dons seront reversés à l'épicerie solidaire "Le P'tit Plus" qui pourra ainsi apporter l'aide de première nécessité aux plus démunis (paniers repas et produits frais mais également kits d'hygiène).

Il est bon de savoir que les dons de cette nature sont déductibles des impôts (vous pourrez recevoir votre reçu fiscal à la fin de la collecte). Il reste 5 jours (au 21 avril 2020) et 1 670 euros sont déjà dans la cagnotte.

Enfin à Bordeaux, l'association "les coqs rouges" s'intéresse aux confinés.

Cette association offre une large palette d’activités sportives, culturelles et artistiques, pour petits et grands, en compétition ou loisir dans le quartier Saint-Eulalie. En cette période de confinement, les professeurs des Coqs Rouges se démènent pour proposer des séances à faire à la maison par les adhérents !

C'est le cas par exemple pour cette session de pilates avec Cécile... Vous avez 55 minutes pour prendre soin de vous ! C'est cadeau !