Covid-19 et confinement : France Bleu Gironde relaie jour après jour vos initiatives

Première initiative du jour... une librairie se transforme en drive à Soulac sur mer.

Où et comment acheter des livres pendant ce confinement ? © Getty - Getty

Il est difficile de se procurer des livres depuis quelques semaines. La location (prêt) et la vente de livre est interdite directement dans les commerces depuis le début du confinement. S'il existe des solutions (achats sur internet), certains français préfèrent se tourner vers des professionnels. Ils aiment également avoir les conseils des libraires... Ceux qui pensent que l'acquisition d'un livre doit se faire dans une librairie peuvent se rabattre sur les bons plans ou les initiatives locales. C'est le cas à Soulac sur mer.

La "librairie de Corinne" met en place un drive depuis quelques jours. Le principe est très simple. Vous choisissez un livre dans le stock très dense et fourni (20 000 livres...). Il faut pour cela consulter le site des librairies indépendantes en nouvelle Aquitaine. Et ensuite il vous reste 3 possibilités pour le réserver...

1- Vous allez directement à la librairie du mardi au vendredi de 10h30 à 12h30 (en respectant les gestes et les distances barrières)

2- Par mail librairiecorinne@orange.fr

3- Par téléphone au 09 75 95 86 54

Attention, le retrait est possible sur place gratuitement (sous conditions) mais la livraison est facturée 10 centimes.

Autre initiative : une vente aux enchères pour les soignants !

Des bouteilles de vin rouge de Saint-Emilion © Getty - Getty

Elle se déroule sur le site iDealwine.com et elle concerne des grands crus.

Organisée du 27 avril au 7 mai, l'intégralité du produit de la vente sera reversé au collectif #ProtègeTonSoignant. Il s'agit d'une équipe qui identifie les besoins urgents émanant des hôpitaux. Elle achète et achemine par la suite le matériel médical (qui est nécessaire) le plus rapidement possible. Cette vente aux enchères permettra d'alimenter une cagnotte. Elle a été créée au début de cette épidémie grâce au site leetchi et elle a déjà permis de mener de nombreuses actions...

Quelques chiffres-clés :

+ de 100 demandes d'hôpitaux en attente

+ de 1,6 millions d’euros de matériels achetés et livrés à 50 hôpitaux dans toute la France

+ de 40 hôpitaux livrés quotidiennement et + de 4 300 repas livrés tous les jours aux soignants

+ de 4,5 millions d’euros collectés auprès de plus de 5000 donateurs

... Mais pour poursuivre cette mission essentielle, la vente aux enchères de vins reste capitale. Pour y participer... CLIQUEZ ICI.

Enfin, une initiative pour aider les professionnels de la restauration. Les cafés, les bars, des brasseries...

J'aime bon bistrot - jaimemonbistrot

Depuis le 14 mars minuit, tous les établissements Cafés-Hôtels-Restaurants de France ont baissé leur rideau afin de protéger les consommateurs et les équipes. Derrière ces fermetures, c’est toute une vie sociale qui est mise en pause et des milliers de patrons qui, chaque matin, craignent de ne pas pouvoir rouvrir leur établissement à la fin de la crise.

Face à cette situation exceptionnelle, certains professionnels du secteur ont décidé de se mobiliser.

« J’aime mon bistrot » est un fond solidaire permettant à tout un chacun de contribuer librement au soutien d’un ou plusieurs établissements.

Nos destins sont liés, et c’est collectivement que nous ferons la différence, parce que nous les aimons et avons besoin d’eux, bistrots et cafés au cœur de nos vies. C'est aussi vital pour l'emploi ; l'attractivité et l'animation des villes et des villages en dépend. Tous ensemble, solidaires, mobilisons-nous pour garantir la réouverture de TOUS nos cafés, hôtels et restaurants, formidable réseau social de proximité et de convivialité ! Merci pour eux et prenez soin de vous.

Pour soutenir un bistrot... c'est ICI