Covid-19 et confinement : France Bleu Gironde relaie jour après jour vos initiatives

La sélection du jour des intiatives en cette période de COVID-19 (CO comme corona, VI comme VIrus, D comme Disease maladie et 19 comme 2019).

Première initiative du jour, la Marmite fait sa tournée !

La marmite fait sa tournée - Envol 33

Le confinement touche tous les secteurs d'activité. Les restaurants doivent rester fermés. Ceux qui avaient une mission solidaire respectent, comme les autres, la réglementation. Ce qui n'empêche pas d'imaginer des actions.

Du lundi au vendredi, de 12h00 à 13h00, Envol 33 (gérant de La Marmite), livre des repas froids complets et gratuits sur la métropole bordelaise aux bénéficiaires des associations impliquées dans l’aide alimentaire d’urgence. Pour en savoir plus ou prendre contact depuis le lundi 13 avril Envol 33 donne rendez-vous en semaine (du lundi au vendredi inclus) de 12h00 à 13h00 devant le Marché des Capucins, côté St Michel.

Autre initiative : dans le blayais, les producteurs d'asperges s'organisent.

Des tonnes d'asperges de qualité à écouler © Getty - Getty

C'est actuellement la saison des asperges. La fête de l'asperge devait d'ailleurs débuter ce samedi 25 avril à Etauliers. Avec le covid-19 et surtout le confinement, il devient très compliqué d'écouler la marchandise. A titre d'exemple, en 2019 Lionel Perroteau avait produit 35 tonnes d'asperges. La production a pourtant souffert des conditions météorologiques. Lionel Perroteau avoue qu'il ne fera pas de gros volumes en 2020 et que, finalement, cela pourrait même l'arranger.

Afin de vendre ses asperges et de trouver une rentabilité, il s'est organisé. Il vient de lancer un drive en collaboration avec le lycée hôtelier de Talence. Il sera présent ce vendredi 24 avril devant l'établissement entre 10h et 13h00. Il est nécessaire de passer commande avant ce soir. Pour les retardataires, il existe une autre alternative. Si vous l'appelez, il peut regrouper les commandes par secteur géographique et vous livrer sur tout le département.

Lionel Perroteau est producteur d'asperges à Saint Savin : téléphone 06 83 71 93 46 ou 05 57 58 40 00.

Enfin, autre initiative mais toujours dans l'alimentation. Evoquons le travail du chef Jean-Luc Molle.

Jean-Luc Molle - Criquets

Le Restaurant HC des Criquets est de retour à Blanquefort. L'équipe de cet établissement reprend du service... mais à emporter ou en livraison (aux alentours de Blanquefort).

Cette idée est venue d'un constat. Il y a de plus en plus de monde et de salariés entre 12h et 13h00 à la recherche d'un repas pour déjeuner. Comme les restaurants doivent rester fermés, les personnes sont nombreuses à vouloir de la vente à emporter (notamment depuis la zone industrielle de Blanquefort).

Tous les semaines le menu du marché est posté sur la page Facebook des Criquets. 2 formules se présentent aux clients. 2 plats à 15 euros et 3 plats à 20 euros. Il faut réserver la veille

Le détail des menus de la semaine - Criquets

Il faudra donner son choix en commentaire (pour des raisons techniques chaque type de formule commandée nécessite un paiement séparé). Enlèvement du lundi au samedi de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 20h.

Pour toute question appeler : 06 84 49 20 44 ou direction donc la page Facebook ICI.