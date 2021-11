Covid-19 : face à la flambée du taux d'incidence, de nouvelles mesures s'imposent dans les Landes

La situation sanitaire continue de se dégrader dans les Landes, avec un taux d'incidence qui atteint désormais les 291 cas pour 100 000 habitants. Une hausse des contaminations qui n'a pas trop de conséquences sur les hospitalisations - 13 en ce moment sur tout le département, 3 en réanimation - mais qui suppose de nouvelles mesures de restriction pour notre département, en plus de celles annoncées jeudi par le ministre de la Santé. Des mesures annoncées par la préfecture des Landes et l'ARS ce vendredi 26 novembre, pour limiter les contaminations et permettre l'injection de la dose de rappel du vaccin anti-covid, qui sera on le rappelle obligatoire pour garder un pass sanitaire valide à partir du 15 janvier pour tous les adultes, et dès le 15 décembre pour les plus de 65 ans.

Port du masque et pass sanitaire sur les marchés de Noël

La préfète des Landes Cécile Bigot-Dekeyzer a annoncé que le pass sanitaire sera obligatoire sur tous les marchés de Noël du département. Pour ceux qui sont à l'intérieur mais aussi pour ceux organisés sur la voie publique, sur une place ou dans la rue. Pour ces derniers, des barrières par exemple devront être installées autour pour limiter les entrées et pouvoir contrôler les pass. Le masque devra également être porté sur ces marchés de Noël, à l'intérieur comme à l'extérieur, comme c'est déjà le cas sur les marchés classiques depuis la mi-novembre dans les Landes.

Le port du masque fait également son retour à l'extérieur au sein des établissements scolaires - écoles, collèges, lycées -, notamment dans la cour de récréation, pour tous les élèves et les personnels.

L'objectif, c'est près de 90.000 vaccinations au mois de décembre dans les Landes - la préfète Cécile Bigot-Dekeyzer

Des créneaux de vaccination supplémentaires

L'objectif, c'est près de 90.000 vaccinations sur le mois de décembre dans les Landes. Les créneaux dans les 11 centres de vaccination seront donc élargis, avec une ouverture des centres du lundi au samedi et le double de doses de vaccin disponibles par semaine. On passera de 7.000 doses disponibles à 13.000 à partir du lundi 29 novembre.

Les opérations de vaccination dans les territoires ruraux seront également renforcées. Trois sont notamment prévues la semaine prochaine, à Montfort-en-Chalosse, Saint-Lon-les-Mines et Villeneuve-de-Marsan, avec là aussi le double de doses disponibles pour pouvoir vacciner plus de monde. Le bus de vaccination, déjà mis en place cet été, sera également réactivé sur le littoral et dans les centres commerciaux, surtout quelques jours avant les fêtes de Noël.

La préfecture et l'ARS insistent également sur la possibilité de se faire vacciner par son médecin, son infirmier ou son pharmacien. Ils seront plus sollicités d'ici la fin de l'année pour que la majorité de la population puisse recevoir sa dose de rappel anti-covid.